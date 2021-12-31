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    • 01.01.2022 05:17
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    CHP'li Avcılar Belediyesi 'Karaaslan' baskınında önemli gelişme! FETÖ'nün belediye imamı Erkan Karaaslan tutuklandı

    Geçtiğimiz Salı günü düzenlenen operasyonla FETÖ'nün belediye imamı olan Erkan Karaaslan göz altına alınmıştı. Aralarında Karaarslan'ın da olduğu 13 şüpheli savcılık sorgularının ardından, "ihaleye fesat karıştırma" , "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık" suçlarından tutuklama istemiyle Küçükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edillmişlerdi. İçlerinde Karaaslanın'da olduğu 7 şüpheli tutuklandı.

    ’Karaaslan’ operasyonunda önemli gelişme!

    Hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan çok sayıda dava açılan ve defalarca gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan geçtiğimiz Salı günü yapılan operasyonla yeniden gözaltına alınmıştı.



    Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "ihaleye fesat karıştırma", "resmi belgede sahtecilik" , "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık" suçları kapsamında aralarında Avcılar Belediyesi ihale komisyonu başkanı ve üyelerinin de olduğu 19 şüpheliye yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.



    Aralarında Karaarslan'ın da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlanarak Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.



        KARAARSLAN VE BALDIZI TUTUKLANDI
        Aralarında Karaarslan'ın da olduğu 17 şüpheliden 13'ü savcılık sorgularının ardından, "ihaleye fesat karıştırma" , "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık" suçlarından tutuklama istemiyle Küçükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.



        Hakimlikteki sorguları tamamlanan aralarında Karaarslan ve baldızı Çiğdem Şanlı'nın da bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı. Eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal'ın ise halen firarda olduğu öğrenildi.

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        ’Karaaslan’ operasyonunda önemli gelişme!
        Haberler Güncel CHP'li Avcılar Belediyesi 'Karaaslan' baskınında önemli gelişme! FETÖ'nün belediye imamı Erkan Karaaslan tutuklandı
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