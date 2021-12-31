CHP'li Avcılar Belediyesi 'Karaaslan' baskınında önemli gelişme! FETÖ'nün belediye imamı Erkan Karaaslan tutuklandı





Hakimlikteki sorguları tamamlanan aralarında Karaarslan ve baldızı Çiğdem Şanlı'nın da bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı. Eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal'ın ise halen firarda olduğu öğrenildi.

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