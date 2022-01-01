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    • 02.01.2022 09:49
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    AÖF final sınavları ertelendi mi? AÖF sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? AÖF 2022 final sınavları ne zaman yapılacak?

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF final sınavları 8-9 Ocak tarihinde gerçekleşecek. Ancak AÖF tarafından yapılan açıklama öğrencilerin aklını karıştırdı. Açıklamada, "Sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebilir" ifadelerine yer verildi. Peki, AÖF sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? AÖF 2022 final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF final sınavları ertelendi mi? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    AÖF sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? AÖF 2022 final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF final sınavları ertelendi mi?

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav tarihleri hakkında aramalar hız kazandı. AÖF güz dönem sonu final sınavları hakkında yeni bir açıklama geldi. 8-9 Ocak tarihlerinde yapılacak sınavlar öncesinde gözler sınavlar için alınacak karara çevrildi. AÖF tarafından final sınavları için yapılan açıklamada, "Sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebilir" denildi. Peki, AÖF sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? AÖF 2022 final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF final sınavları ertelendi mi? İşte merak edilenler!

    AÖF FİNAL SINAVI ERTELENDİ Mİ?

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin akademik takvimine göre, 2021-2022 güz dönemi final sınavı 8-9 Ocak'ta gerçekleştirilecek. AÖF tarafınan yapılan açıklamada, "Sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebilir" denildi.

    Sınavların ertelendiğine dair resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

    AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

    8-9 Ocak'ta gerçekleştirilecek AÖF final sınavının giriş yerleri henüz açıklanmadı.

    Sınav giriş belgesi, sınav tarihinden 1 hafta önce erişime açılıyor. Buna göre, AÖF vize sınavı giriş yerlerinin önümüzdeki hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.

        BAŞARI NOTU NEDİR, NASIL HESAPLANIYOR?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarının 9.maddesinde "(Değişik:Senato‒3/1/2017‒1/10; Değişik: Senato‒18/9/2018‒7/4; Değişik: Senato‒27/11/2019‒15/13; Değişik: Senato‒11/3/2020‒2/7) Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında "Başarı Notu" alt sınırı uygulanır. "Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar dersleri, uygulama dersleri ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 35'tir..." denilmektedir.

        Not: 2019-2020 öğretim yılı bahar döneminden itibaren geçerli olacak şekilde "Başarı Notu" alt sınır değeri 35 olup Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde harf notları, dersin alındığı ilgili dönemdeki Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenmektedir.

        AÖF MEZUNİYET ŞARTLARI

        Kayıtlı olduğu önlisans programında en az 120 AKTS kredilik, lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF, YZ ve DZ notu olmayan Genel Not Ortalaması en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans veya önlisans diploması verilir.
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