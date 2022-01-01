AÖF final sınavları ertelendi mi? AÖF sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? AÖF 2022 final sınavları ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav tarihleri hakkında aramalar hız kazandı. AÖF güz dönem sonu final sınavları hakkında yeni bir açıklama geldi. 8-9 Ocak tarihlerinde yapılacak sınavlar öncesinde gözler sınavlar için alınacak karara çevrildi. AÖF tarafından final sınavları için yapılan açıklamada, "Sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebilir" denildi. Peki, AÖF sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? AÖF 2022 final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF final sınavları ertelendi mi? İşte merak edilenler!
AÖF FİNAL SINAVI ERTELENDİ Mİ?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin akademik takvimine göre, 2021-2022 güz dönemi final sınavı 8-9 Ocak'ta gerçekleştirilecek. AÖF tarafınan yapılan açıklamada, "Sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebilir" denildi.
Sınavların ertelendiğine dair resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?
8-9 Ocak'ta gerçekleştirilecek AÖF final sınavının giriş yerleri henüz açıklanmadı.
Sınav giriş belgesi, sınav tarihinden 1 hafta önce erişime açılıyor. Buna göre, AÖF vize sınavı giriş yerlerinin önümüzdeki hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.