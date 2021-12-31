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    • 31.12.2021 23:53
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    Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan A Haber'e özel açıklamalar

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin süreceğinin altını çizen Bakan Akar, "1 Ocak'tan bu yana 2 bin 779 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

    Akar’dan A Haber’e özel açıklamalar

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yılın son röportajını A Haber'e verdi ve Şanlıurfa'da birbirinden özel açıklamalarda bulundu.

    Bakan Akar'ın konuşmasından öne çıkanlar:

    "2021 yılında yeni savunma konsepti çerçevesinde terör örgütleriyle mücadelemiz sürüyor. Burada tek hedefimizin teröristler olduğunu herkesin bilmesi lazım. Bazı fitne fesat odakları bunu saptırmaya çalışıyor. Bizim teröristlerden başka hedefimiz yoktur.



    Özellikle Kürtlerin ve Türklerin kardeş olduğunun altını çizmek istiyorum. Bunun en güzel göstergesi, örneğin Çanakkale Şehitliği'nde yatan kahramanlardır. Şehitlerimiz yan yana yatıyor. Türkler, Kürtler, Araplar... Bu anlayışla mücadelemizi sürdürüyoruz. Terör belasından milletimizi kurtarmaya kararlıyız. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz sürecek.



    "2015'TEN BU YANA 33 BİN 259 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"
    Bu faaliyetler, 24 Temmuz 2015'te başladı. Mücadelemiz yoğun bir şekilde sürüyor. O günden bugüne kadar 33 bin 259 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak'tan bu yana 2 bin 779 terörist etkisiz hale getirildi."



        "ŞEHİTLERİMİZ, BU BAŞARIDAKİ ASLAN PAYINA SAHİPLER"
        Yaz, kız demeden mücadelemiz sürüyor. Şehitlerimiz var. Bu başarıdaki aslan payına sahipler. Gazilerimize, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz, saygılarımızı ve şükranlarımızı sunuyoruz. Şehitlerimizin ve gazilerimizin aileleri var. Büyük bir fedakarlık gösterdileri. Onlar bizim baş tacımız. Onların üzüntülerini giderip, gururlarını yaşamaları için her türlü gayreti gösterdik, gösteriyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimiz, milletimiz şehit ailelerine, gazilerine hiçbir milletin sahip çıkmadığı kadar sahip çıkıyor. Biz elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz."

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