Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan A Haber'e özel açıklamalar





"ŞEHİTLERİMİZ, BU BAŞARIDAKİ ASLAN PAYINA SAHİPLER"

Yaz, kız demeden mücadelemiz sürüyor. Şehitlerimiz var. Bu başarıdaki aslan payına sahipler. Gazilerimize, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz, saygılarımızı ve şükranlarımızı sunuyoruz. Şehitlerimizin ve gazilerimizin aileleri var. Büyük bir fedakarlık gösterdileri. Onlar bizim baş tacımız. Onların üzüntülerini giderip, gururlarını yaşamaları için her türlü gayreti gösterdik, gösteriyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimiz, milletimiz şehit ailelerine, gazilerine hiçbir milletin sahip çıkmadığı kadar sahip çıkıyor. Biz elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz."

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