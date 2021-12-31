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    • 01.01.2022 00:22
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Rabbim nefes, milletimiz destek verdikçe, ülkemize hizmet etmeyi 2022 yılında da sürdüreceğiz

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni yıl mesajında "Rabbim nefes, milletimiz destek verdikçe, ülkemize hizmet etmeyi 2022 yılında da sürdüreceğiz. Yeni yılın sağlık, huzur ve refah getirmesi duasıyla…" ifadelerini kullandı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan yeni yıl mesajı
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yeni yıl ile ilgili bir mesaj yayımladı.

    Erdoğan paylaşımında "2021 yılında, özetinin özetini gün boyu paylaştığımız, milletimize kesintisiz hizmet sunacak sayısız eser ve icraate imza attık. Rabbim nefes, milletimiz destek verdikçe, ülkemize hizmet etmeyi 2022 yılında da sürdüreceğiz. Yeni yılın sağlık, huzur ve refah getirmesi duasıyla…" ifadelerini kullandı.

    İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı;
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    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Rabbim nefes, milletimiz destek verdikçe, ülkemize hizmet etmeyi 2022 yılında da sürdüreceğiz
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