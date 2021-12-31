Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Rabbim nefes, milletimiz destek verdikçe, ülkemize hizmet etmeyi 2022 yılında da sürdüreceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yeni yıl ile ilgili bir mesaj yayımladı.
Erdoğan paylaşımında "2021 yılında, özetinin özetini gün boyu paylaştığımız, milletimize kesintisiz hizmet sunacak sayısız eser ve icraate imza attık. Rabbim nefes, milletimiz destek verdikçe, ülkemize hizmet etmeyi 2022 yılında da sürdüreceğiz. Yeni yılın sağlık, huzur ve refah getirmesi duasıyla…" ifadelerini kullandı.
İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı;
Erdoğan paylaşımında "2021 yılında, özetinin özetini gün boyu paylaştığımız, milletimize kesintisiz hizmet sunacak sayısız eser ve icraate imza attık. Rabbim nefes, milletimiz destek verdikçe, ülkemize hizmet etmeyi 2022 yılında da sürdüreceğiz. Yeni yılın sağlık, huzur ve refah getirmesi duasıyla…" ifadelerini kullandı.
İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı;
2021 yılında, özetinin özetini gün boyu paylaştığımız, milletimize kesintisiz hizmet sunacak sayısız eser ve icraate imza attık.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 31, 2021
Rabbim nefes, milletimiz destek verdikçe, ülkemize hizmet etmeyi 2022 yılında da sürdüreceğiz. Yeni yılın sağlık, huzur ve refah getirmesi duasıyla… pic.twitter.com/rEHVW5zx56