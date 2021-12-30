Teslim olan terörist PKK elebaşları Murat Karayılan ve Duran Kalkan'ın iğrenç yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi! Bakın Duran Kalkan'ın lakabı neymiş
Eli kanlı terör örgütü PKK'nın kaçıp teslim olan teröristler her gün yeni bir bilgi vererek örgütün iğrenç yüzünü gözler önüne sermeye devam ediyor. Teröristlerin ifadeleri, bölücü terör örgütü PKK/YPG içindeki kadın ve çocukların acımasızca cinsel istismar ve tecavüze uğradığını ortaya çıkardı. Söz konusu olay ile ilgili ise elebaşı Murat Karayılan ve Duran Kalkan'ın adı geçiyor. Öte yandan kadın teröristlerin arasında Duran Kalkan'ın bir lakabı olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
Sıklıkla örgüte katılan küçük yaştaki çocuklara tecavüzü ile gündeme gelen terörist Kalkan'ın, sözde kurulan mahkemelerde tecavüze uğrayan kadınları konuşturmadan ajanlık, yalan söylemek ve kendisine iftira atmakla suçlu buldurarak infaz edilmelerini sağladığı teslim olan teröristlerin ifadelerine yansıyor.
E.A. isimli teröristin tecavüzü sonucu hamile kaldığını belirten kadın terörist, örgütün, doğan çocuğa Avrupa'da satmak üzere el koyduğunu ve olay sonrası kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğunu söyledi.
SAPIKLIKLARI HERKES TARAFINDAN BİLİNİYOR
Gördüklerinden ve tecavüze uğrayanların anlattıklarından Kandil'deki örgüt elebaşlarının tam bir sapıklık içinde olduğunu anladığını dile getiren "Amed" kod adlı başka bir terörist de özellikle Murat Karayılan ve Duran Kalkan'ın çocuklar ve kadınlara düşkünlüğünün herkes tarafından biliniyor.