Nedim Şener, algı operatörü Murat Ongun'un trol ağını deşifre etti

24 Aralık Cuma günü bakanlık tarafından İBB'ye bir yazı gönderildiğini söyleyen Ongun, bundan nasıl haberdar olunduğunu sordu. Şener, Ongun'un İBB'den bu kadar habersiz olduğunu vurguladığı konuşmasının devamında, "Yazık gerçekten yazık. Bak numarasını da okuyayım." dedi.

KANDIRIYORSUN YAZIK ADAMA

Ongun, kendisine söylenen numaradan ve dosyadan sonradan haberi olduğunu ifade edince Şener, "Bak ne güzel öğrenmişsin. Öyle troll hesaplarla, 'İBB Çalışıyor' isimli Twitter hesabından saldırmak yok. Anında cevabı yapıştıracağım. Belediyeden habersizsin kardeşim sen. algı yaratmak yok, İBB çalışıyor, Twitter hesabından trollere yedirmek yok. belediyeden gelmiş evraktan habersizsin. Ekrem İmamoğlu'na en büyük zararı sen veriyorsun. Kandırıyorsun adamı. Yazık adama." diye konuştu.