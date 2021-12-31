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    • Güncel
    • 31.12.2021 13:08
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    • 31.12.2021 13:08
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    Nedim Şener, algı operatörü Murat Ongun'un trol ağını deşifre etti

    İBB'de PKK ile bağlantılı kişilerin işlere alınması büyük bir kaos yaratmıştı! Bakanlığın özel teftiş başlattığı soruşturma devam ederken ünlü gazeteci Nedim Şener, dün katıldığı programda Murat Ongun'la girdiği tartışmada algı operatörünün yalanlarını tek tek ortaya koymuştu. Teröristleri işe alan İBB'nin pr'cısı Ongun'a sert yüklenen Nedim Şener kirli ilişkileri ortaya çıkardı. Algı operatörünün trol ağı nasıl işliyor? İşte haberin detayları...

    Nedim Şener, Murat Ongun’un trol ağını deşifre etti

    Nedim Şener, geçtiğimiz günlerde İBB'deki terör iltisaklı personellere ilişkin çarpıcı ifadeler kullanmış, CHP'nin; HDP'ye diyet ödemek için İBB'de yüzlerce personeli işe aldığını ve bu kişilerin maaşlarından terör örgütü için kesinti yapıldığını öne sürmüştü.

    Şener'in, ülke gündemine düşen söz konusu açıklamalara yer verdiği video paylaşımının altına yorum yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun, onlarca iddiadan sadece 'yardım kartı' kısmını ispat etmesini istedi. Şener, iddianameden söz konusu kısmın görüntülerini paylaşarak iddiasını ispatladı.

    CANLI YAYINDA SALVO

    Tartışmalar dün canlı yayına taşındı. İBB Sözcüsü Murat Ongun, İBB hakkındaki iddialara yanıt vermek için Şener'in konuk olduğu yayınına bağlandı.

    24 Aralık Cuma günü bakanlık tarafından İBB'ye bir yazı gönderildiğini söyleyen Ongun, bundan nasıl haberdar olunduğunu sordu. Şener, Ongun'un İBB'den bu kadar habersiz olduğunu vurguladığı konuşmasının devamında, "Yazık gerçekten yazık. Bak numarasını da okuyayım." dedi.

    KANDIRIYORSUN YAZIK ADAMA

    Ongun, kendisine söylenen numaradan ve dosyadan sonradan haberi olduğunu ifade edince Şener, "Bak ne güzel öğrenmişsin. Öyle troll hesaplarla, 'İBB Çalışıyor' isimli Twitter hesabından saldırmak yok. Anında cevabı yapıştıracağım. Belediyeden habersizsin kardeşim sen. algı yaratmak yok, İBB çalışıyor, Twitter hesabından trollere yedirmek yok. belediyeden gelmiş evraktan habersizsin. Ekrem İmamoğlu'na en büyük zararı sen veriyorsun. Kandırıyorsun adamı. Yazık adama." diye konuştu.

        Yaşanan olay sonrası Nedim Şener Murat Ongun'un trol ağını deşifre etti. İşte o açıklamalar;

        "1 FETÖ'nün askeri mahrem imamlarından Tarık Toros'la yıllarca Habertürk'te gazetecilik yaptığı için, algı operatörlüğü Murat Ongun'a da bulaşmış. Bunu akşam yayında da söyledim. Ama kafasında patladı. Tekrar edeyim; İmamoğlu'na en büyük zararı bu verecek"

        2-Murat Ongun, akşam yayından sonra oturup hatalarını düşüneceğine, bir algı çalışmasına kalkmış ama sabahın güneşi gerçeği aydınlatıvermiş. Bu suni kampanyalar en çok İmamoğlu'na zarar verecek.

        3-Korona salgını başında Belediye otobüslerine doluşarak, salgınla mücadelede İBB'yi başarısız göstermek isteyen işçiler hakkında uydurduğu "organize kötülük" yalanına ünlü ünsüz bir çok kişiyi alet eden Murat Ongun'ın yaptığı "organize aptallık"tı.

            4-Daha önce Mayıs ayında da söyledim; Murat Ongun bir şeyi doğruluyorsa yalandır. Bu haliyle zararı sadece İmamoğlu'na değil İstanbul ilindedir.

            5-Algı operatörü Murat Ongun'un AKP'li diye ifadesini okuduğu kişi İBB personeli Aydın Ayhan değil, PKK'lı dernek DİAYDER üyesi Fevzi Barış. Ayrıca, AKP'li Cumhurbaşkanı varken AKP üyesi bir PKK'lı tutuklanıyor ama İBB sözcüsüne PKK'lıların kirli ilişkilerini savunmak kalıyor.

            6-Murat Ongun'un patlayan algı operasyonu sonrası, sosyal medyadaki troll ağı devreye girdi ve İBB ve PKK bağlantılı dernek hakkında söylediklerimi değil söylemediğim bir şeyi haberleştirdi. Ongun'un adını verdiği de İBB çalışanı değil zaten.

                7-İBB etrafındaki troll ağı işte böyle işliyor. Yalanı yazıyor troller gündemleştiriyor. Bu ağı İstanbul merkezli ören örümcek yurtdışı yapılanmaya çok güveniyor ama o ağ başına geçtiğinde herkes gerçeği görecek.
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                Haberler Güncel Nedim Şener, algı operatörü Murat Ongun'un trol ağını deşifre etti
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