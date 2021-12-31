Nedim Şener, algı operatörü Murat Ongun'un trol ağını deşifre etti

Nedim Şener, geçtiğimiz günlerde İBB'deki terör iltisaklı personellere ilişkin çarpıcı ifadeler kullanmış, CHP'nin; HDP'ye diyet ödemek için İBB'de yüzlerce personeli işe aldığını ve bu kişilerin maaşlarından terör örgütü için kesinti yapıldığını öne sürmüştü.
Şener'in, ülke gündemine düşen söz konusu açıklamalara yer verdiği video paylaşımının altına yorum yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun, onlarca iddiadan sadece 'yardım kartı' kısmını ispat etmesini istedi. Şener, iddianameden söz konusu kısmın görüntülerini paylaşarak iddiasını ispatladı.
CANLI YAYINDA SALVO
Tartışmalar dün canlı yayına taşındı. İBB Sözcüsü Murat Ongun, İBB hakkındaki iddialara yanıt vermek için Şener'in konuk olduğu yayınına bağlandı.
24 Aralık Cuma günü bakanlık tarafından İBB'ye bir yazı gönderildiğini söyleyen Ongun, bundan nasıl haberdar olunduğunu sordu. Şener, Ongun'un İBB'den bu kadar habersiz olduğunu vurguladığı konuşmasının devamında, "Yazık gerçekten yazık. Bak numarasını da okuyayım." dedi.
KANDIRIYORSUN YAZIK ADAMA
Ongun, kendisine söylenen numaradan ve dosyadan sonradan haberi olduğunu ifade edince Şener, "Bak ne güzel öğrenmişsin. Öyle troll hesaplarla, 'İBB Çalışıyor' isimli Twitter hesabından saldırmak yok. Anında cevabı yapıştıracağım. Belediyeden habersizsin kardeşim sen. algı yaratmak yok, İBB çalışıyor, Twitter hesabından trollere yedirmek yok. belediyeden gelmiş evraktan habersizsin. Ekrem İmamoğlu'na en büyük zararı sen veriyorsun. Kandırıyorsun adamı. Yazık adama." diye konuştu.