Yılbaşı tatili kaç gün? 1 Ocak resmi tatil mi? Kamu kurum ve kuruluşları 1 Ocak’ta kapalı mı açık mı olacak?

Tüm illerden vatandaşlar resmi tatilleri yakından takip ediyor, peki 1 Ocak resmi tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün? Bugün bir senenin gidişi ve yeni yılın gelişi kutlanacak tatil planları yapanlar ise okullara, işe gidip gidilmeyeceğini merak eder oldu. Sabah saatlerinden bu yana en çok araştırılan konular arasında sıklıkla ziyaret edilen ve resmi işlemlerin yapıldığı kamu dairelerinin yarın hizmet verip vermeyeceği oldu. Peki Kamu kurum ve kuruluşları 1 Ocak'ta kapalı mı açık mı olacak? İşte tüm bilgiler…