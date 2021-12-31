Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni yıl mesajı! 2022'nin ilk bebeğinin ailesine tebrik





"YENİ YILLA GELEN İLK GÜZELLİK"

Sağlık Bakanı Koca, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni yılın ilk bebeği olan Umut Eliz bebeğin ailesini tablet üzerinden görüntülü arayarak tebrik etti. Umut Eliz bebeğin ailesi Haşim ve Aysun Şengör Bakan Koca'ya teşekkür etti.



Tablet üzerinden yeni yılın ilk bebeğiyle görüntülü koşan Bakan Koca "Gözünüz aydın, sizleri tebrik ediyorum. Kusura bakmayın bu heyecanınızı yanınıza gelerek bebeği görerek yaşamak isterdim. Ama bildiğiniz gibi pandemi devam ediyor. Özellikle son bir haftadan bu yana yeni varyantın etkisiyle de bulaşın yüksek olduğunu biliyoruz. O yüzden teknolojinin bu marifetinden faydalanarak tebrik edelim istedik." dedi.