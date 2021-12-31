Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni yıl mesajı! 2022'nin ilk bebeğinin ailesine tebrik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni yıl dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı bir mesaj yayınladı.
Bakan Koca mesajında, "İstanbul Anadolu 112 Komuta Merkezinden tüm istasyonlara! Evinde yeni yılı kutlayan, acilde, nöbette görevi başında olan bütün sağlık çalışanlarına! Hepimiz için mutlu yıllar diliyorum." ifadelerini kullandı.
"YENİ YILLA GELEN İLK GÜZELLİK"
Sağlık Bakanı Koca, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni yılın ilk bebeği olan Umut Eliz bebeğin ailesini tablet üzerinden görüntülü arayarak tebrik etti. Umut Eliz bebeğin ailesi Haşim ve Aysun Şengör Bakan Koca'ya teşekkür etti.
Tablet üzerinden yeni yılın ilk bebeğiyle görüntülü koşan Bakan Koca "Gözünüz aydın, sizleri tebrik ediyorum. Kusura bakmayın bu heyecanınızı yanınıza gelerek bebeği görerek yaşamak isterdim. Ama bildiğiniz gibi pandemi devam ediyor. Özellikle son bir haftadan bu yana yeni varyantın etkisiyle de bulaşın yüksek olduğunu biliyoruz. O yüzden teknolojinin bu marifetinden faydalanarak tebrik edelim istedik." dedi.
Anne Aysun Şengör, Bakan Koca'ya "Çok teşekkür ederiz, Sayın Bakanım. Böyle de olsa sizi görmek çok güze" dedi. Bakan koca anne ve doktordan, bebeğin sağlık durumuyla ilgili bilgiler aldı.
Bakan Koca, İstanbul Sağlık Müdürlüğü Anadolu Komuta Kontrol Merkezindeki personelleriyle sohbetin ardından İstanbul'daki hastanelerini gezeceğini öğrenildi.