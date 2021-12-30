'Sarallar' suç örgütünün liderlerinden Barış Saral, 'Tırpan operasyonuyla' villada yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, 389 şüpheli için 27 ilde "Tırpan" operasyonu düzenlendi. 2016 yılından beri aranan "Sarallar" suç örgütü liderleri Barış Saral'ın Büyükçekmece'de villada olduğunu belirledi. Saral'ı yakalayan ekipler, adreste biri susturuculu suikast silahı olmak üzere 3 tabanca, 7 şarjör 1 çelik yelek ele geçirdi. Saral'ın, suç örgütü lideri Sedat Şahin'e Beykoz'daki villasında kahvaltı yaparken uzun namlulu silahla düzenlenen saldırının azmettiricisi olarak da arandığı öğrenildi.

Barış Saral, suç örgütü lideri Sedat Şahin'e uzun namlulu silahla yapılan saldırı girişiminin azmettirici olarak 5 yıldır aranıyordu.