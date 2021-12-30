Osman Karaca, MİT operasyonuyla Kamboçya’da yakalanmıştı! FETÖ'nün Meksika imamı hakkında savcı mütalaasını açıkladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Meksika imamı olduğu belirtilen Osman Karaca, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından 14 Ekim 2019'da Kamboçya'da yakalanmış, 19 Ekim 2019'da da Türkiye'ye getirilmişti.
Sabah'ın aktardığına göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame ile Karaca hakkında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "uluslararası casusluk" suçlarından dava açılmıştı. İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada yeni bir gelişme yaşandı.
SAVCININ MÜTALAASI
Davanın esasına ilişkin mütalaasını mahkemeye sunan Cumhuriyet savcısı, Karaca hakkında ceza istemini açıkladı. Savcı, "silahlı terör örgütü yöneticiliğinden" Karaca'nın 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.