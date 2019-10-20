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  • 21.10.2019 07:50
  • Son Güncelleme: 21.10.2019 07:50

o 'cüyü kıskıvrak yakalamıştı! 9 hattı kullandığı ortaya çıktı!

’in başarılı operasyonuyla Kamboçya’da kıskıvrak yakalanarak ’ye getirilen ’nün imamı Karaca’nın 9 ayrı kullandığı belirlendi. Operasyonun ardından “ kaçırıldı” algısı yaratmaya çalışan FETÖ’cüler kara propaganda başlattı.

FETÖ'cü ismin 9 ByLock hattı kullandığı ortaya çıktı!

Milli İstihbarat Teşkilatı (), 'cülere dünyayı dar ediyor. Kosova, , , Kazakistan ve Endonezya gibi ülkelerde başarılı operasyonlara imza atan MİT, en son geçtiğimiz ağustos ayında Malezya sorumlusu olduğu belirtilen Arif Komiş'i 'ye

getirmişti. Yine Türkiye'de de emniyetle yürüttüğü ortak çalışma sonucu FETÖ'nün kritik isimlerini yakalayan MİT, son olarak örgütün imamı olduğu kaydedilen ve aynı zamanda Meksika vatandaşı da olan için düğmeye bastı.

İFADE İŞLEMİ DEVAM EDİYOR
Türkiye ve Kamboçya arasında yürütülen "iade trafiği" kapsamında 14 Ekim'de başkent Pnom Pen'de bir operasyon düzenlendi. Kamboçya güvenlik birimlerince bir bankada yakalanan Karaca, MİT mensuplarınca Türkiye'ye getirildi. Karaca, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İNCELEMEYE ALINDI
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında 4 günlük gözaltı kararı verilen Karaca'nın, İstanbul Büro'daki ifade alma işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan, FETÖ imamı Karaca'nın örgütün kriptolu haberleşme programı 'u kullandığı tespit edildi. Karaca'nın 9 ayrı ByLock hattının bulunduğu öğrenildi. Karaca'nın örgütün kriptolu haberleşme programını kullanmasıyla ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca da ayrı bir soruşturmanın yürütüldüğü bildirildi. Bu soruşturma dosyasının da İstanbul'a gönderileceği diğer soruşturmayla birleştirileceği ifade edildi. Karaca, ifade işleminin ardından savcılığa sevk edilecek.

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