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    • 30.12.2021 17:55
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    • 30.12.2021 17:55
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    Yarın okullar tatil mi? 31 Aralık yılbaşı günü okullar tatil mi, yarım gün mü tam gün mü olacak? 31 Aralık resmi tatil mi?

    Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci ve velisi 31 Aralık yılbaşı gününde okulların açık mı yapalı mı olduğunu araştırmaya başladı. Peki 31 Aralık resmi tatil mi? Resmi tatillerde kapalı olan okullarda yarın ders işlenip işlenmeyeceğine dair bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak konusu oldu. Yılbaşı 2021 yılında Cuma günü yani hafta içine denk geldiği için yarın okullar tatil mi? 31 Aralık yılbaşı günü okullar tatil mi, yarım gün mü tam gün mü olacak soruları da gündemde yoğun bir şekilde sorgulanır oldu. İşte konuya dair tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Yarın okullar tatil mi?

    Yarın okullar tatil mi? 31 Aralık yılbaşı günü okullar tatil mi, yarım gün mü tam gün mü olacak? 31 Aralık resmi tatil mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yeni yıla sayılı günler hatta saatler kala heyecan dorukta ve tüm illerden milyonlarca öğrenci yılbaşının hafta içi Cuma gününe denk geldiğini görünce okullarda ders olup olmayacağını merak etmeye başladı. Bilindiği üzere resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları gibi okullar da tatil oluyor, ders yapılıyor. Peki 31 Aralık resmi tatiller arasında yer alıyor mu?

    31 ARALIK YILBAŞI YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    31 Aralık resmi tatillerimiz arasında bulunmamaktadır. Dolayısıyla 31 Aralık Cuma günü yarım gün ya da tam gün tatil değildir. Yılbaşı olarak bilinen 31 Aralık'ta okullar açık olacaki dersler işlenecek. 1 Ocak resmi tatildir, Cumartesi yani hafta sonuna denk geldiği için zaten okullar kapalı olacak.

    YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

    1 Ocak resmi tatildir. Ancak geçtiğimiz yıl yılbaşında koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Vatandaşlar yeni yıla evlerinde kutlayarak girmişti. Bu yıl ise sokağa çıkma yasağı uygulaması olmayacak.

    YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

    Yılbaşı tatili diye de bilinen resmi tatil 1 Ocak'ta yapılıyor. Okullar ve resmi kurumlar ile pek çok özel kurum her yıl 1 Ocak tarihinde çalışmalarına bir günlük ara veriyor. Ancak bu yıl 1 Ocak tarihi cumartesi gününe denk geliyor bu nedenle de ekstra bir yılbaşı tatili bulunmuyor.

        2022 RESMİ TATİL GÜNLERİ

        1 Ocak 2022 - Yılbaşı
        23 Nisan 2022 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
        1 Mayıs 2022 - Emek ve Dayanışma Günü ve Ramazan Bayramı Arifesi
        2-3-4 Mayıs 2022 - Ramazan Bayramı
        19 Mayıs 2022 - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
        9-10-11-12 Temmuz 2022 - Kurban Bayramı
        30 Ağustos 2022 - Zafer Bayramı
        29 Ekim 2022 - Cumhuriyet Bayramı
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