Yarın okullar tatil mi? 31 Aralık yılbaşı günü okullar tatil mi, yarım gün mü tam gün mü olacak? 31 Aralık resmi tatil mi?

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

1 Ocak resmi tatildir. Ancak geçtiğimiz yıl yılbaşında koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Vatandaşlar yeni yıla evlerinde kutlayarak girmişti. Bu yıl ise sokağa çıkma yasağı uygulaması olmayacak.

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

Yılbaşı tatili diye de bilinen resmi tatil 1 Ocak'ta yapılıyor. Okullar ve resmi kurumlar ile pek çok özel kurum her yıl 1 Ocak tarihinde çalışmalarına bir günlük ara veriyor. Ancak bu yıl 1 Ocak tarihi cumartesi gününe denk geliyor bu nedenle de ekstra bir yılbaşı tatili bulunmuyor.