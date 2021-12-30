Yarın okullar tatil mi? 31 Aralık yılbaşı günü okullar tatil mi, yarım gün mü tam gün mü olacak? 31 Aralık resmi tatil mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yeni yıla sayılı günler hatta saatler kala heyecan dorukta ve tüm illerden milyonlarca öğrenci yılbaşının hafta içi Cuma gününe denk geldiğini görünce okullarda ders olup olmayacağını merak etmeye başladı. Bilindiği üzere resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları gibi okullar da tatil oluyor, ders yapılıyor. Peki 31 Aralık resmi tatiller arasında yer alıyor mu?
31 ARALIK YILBAŞI YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
31 Aralık resmi tatillerimiz arasında bulunmamaktadır. Dolayısıyla 31 Aralık Cuma günü yarım gün ya da tam gün tatil değildir. Yılbaşı olarak bilinen 31 Aralık'ta okullar açık olacaki dersler işlenecek. 1 Ocak resmi tatildir, Cumartesi yani hafta sonuna denk geldiği için zaten okullar kapalı olacak.
YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
1 Ocak resmi tatildir. Ancak geçtiğimiz yıl yılbaşında koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Vatandaşlar yeni yıla evlerinde kutlayarak girmişti. Bu yıl ise sokağa çıkma yasağı uygulaması olmayacak.
YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?
Yılbaşı tatili diye de bilinen resmi tatil 1 Ocak'ta yapılıyor. Okullar ve resmi kurumlar ile pek çok özel kurum her yıl 1 Ocak tarihinde çalışmalarına bir günlük ara veriyor. Ancak bu yıl 1 Ocak tarihi cumartesi gününe denk geliyor bu nedenle de ekstra bir yılbaşı tatili bulunmuyor.