Yeni yılın ilk günü 1 Ocak resmi tatil olacak. 31 Aralık ve 1 Ocak'ta gezmeye gidecek, alışveriş yapacak veya sevdiklerine hediye alacaklar AVM'lerin açık olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, bugün AVM'ler açık mı? 31 Aralık - 1 Ocak AVM'ler açık olacak mı? Yılbaşında AVM'ler kaça kadar açık olacak? İşte tüm merak edilenler!
31 ARALIK'TA AVM'LER AÇIK MI?
31 Aralık resmi tatillerimiz arasında bulunmamaktadır. Dolayısıyla 31 Aralık Cuma günü yarım gün ya da tam gün tatil değildir. Bu nedenle 31 Ocak'ta AVM'ler normal çalışma saatlerinde hizmet verecekler.
1 OCAK'TA AVM'LER AÇIK MI?
AVM'ler 1 Ocak yani yılbaşında açık olacak. Alışveriş merkezleri genellikle 10:00-22:00 çalışma saatlerinde hizmet vermektedir. Ancak resmi tatillerde bu saatlerde değişiklik yaşanabilir. Genellikle 1 Ocak'ta AVM'ler daha geç açılmaktadır. Mağduriyet yaşamamak adına gideceğiniz alışveriş merkezinin iletişim numarasından bilgi almanız gerekmektedir.