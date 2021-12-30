Hoş geldin 2022 mesajları! Sevgiliye dosta yeni yıl sözleri! En farklı, eğlenceli, komik, esprili, resimli yılbaşı kutlama mesajları ve sözleri!

2022 yılı yeni umutların yeşereceği insan hayatına yeni fırsatların doğacağı bir yıl olması bekleniyor. Bazılarını mutlu edecek bazılarına da yeni kapılar açacak bir yıl olması temenni ediliyor. Yeni yıla girilirken vatandaşalar sevdiklerine, ailesine, dostuna, eşine, sevgilisine mesaj atıyor. Haberimizde sizler için en güncel, komik, eğlenceli yılbaşı mesajlarına yer verdik. İşte detaylar...
Yeni yılın tüm insanlar için barış ve huzur içinde geçmesi, çocukların ölmediği, mazlumların ezilmediği, savaşların olmadığı, kanların akmadığı bir yıl olması dileğiyle. Yeni yılınız kutlu olsun.
Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun.
2021 sana güle güle, 2022 sana merhaba. Aramıza hoş geldin, bizlere mutluluk ve neşe getirmen dileğiyle…
Yeni yılı doyasıya yaşamak ve her gününden ayrı bir tat almak, mutluluk yaşamanız dileğiyle yeni yılınızı en içten dileklerimle kutlarım.
Tüm sevdiklerimin yeni yılını en içten dileklerimle kutlarım. Yeni yılın herkesin gönlündeki güzellikleri getirmesini temenni ederim.