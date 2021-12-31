En komik, esprili yılbaşı mesajları 2022! 2022 yılının yeni kahkaha attıran eğlenceli esprili yılbaşı kutlama mesajları sorgulamaları arama motorları üzerinden sıkça yapılıyor. Yılbaşı gününde sevdiklerine mesaj atmak isteyen ya da sosyal medya üzerinden tüm tanıdıklarının yeni yılını kutlamak ve bunu eğllenceli bir şekilde isteyenler komik, esprili 2022 yılbaşı mesajlarını merak ediyor. Haberimizden pek çok seçeneğe ulaşabilir, beğendiklerinizi seçebilirsiniz.
2022 YILININ EN KOMİK, EĞLENCELİ YILBAŞI MESAJLARI
2021 yılında kutup ayılarıyla olan münasebetimi 2022 yılında sona erdirmeyi umut ediyorum.
2021 de bitti 2022 de biter e hadi iyi yıllar diyim ne diyim.
Minareden atlarım yeni yılını kutlarım.
Kim bu dünyada yaparsa yılbaşını baş tacı, maazallah öteki dünyada girer g..tüne süslediği çam ağacı.
Noel babayı şutlarım yeni yılını kutlarım.
Yeni yıl sağlık, huzur, mutluluk, para getirsin. Getirmezse koy go.une gitsin. Daha 2023 var 2024 var.
Bu sene hangi ünlünün filmini seyredeceğiz iddialar açıldı. Öncelikle yeni yılınız kutlu olsun.
Bu yılbaşı soğuk geçecek diyorlar... Sanki yılbaşı arada bir haziran ayına denk geliyor!
Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalman dileğiyle. Nice mutlu yıllara.