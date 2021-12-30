2022 kurumsal yılbaşı mesajları! En akılda kalıcı resimli yılbaşı kartı sözleri! 2022 WhatsApp iş arkadaşına kurumsal yılbaşı mesajları!

Kurumsal şirketlerde yeni yıl mesajları atılmaya başlandı. Yılbaşına sayılı saatler kala iş arkadaşları arasında kutlamalar yapılıyor. Geçmişte canımızı sıkan her şeyi bir kenara bırakıp yeni yılda tertemiz bir sayfa açılacak. Haberimiz içersinde sevdiklerinize, eşinize, dostunuza, iş yerindeki arkadaşlarınıza yollayacağınız resimli yılbaşı mesajları ve 2022 yeni yıl tebrik sözleri haberimizde yer alıyor. İşte detaylar...
2022 KURUMSAL YENİ YIL MESAJLARI
2022'in kurumumuza başarı, sevgi, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. En içten dileklerimle yeni yılınızı kutluyorum.
Yeni yılda her şeyin gönlünüze göre olmasını diliyor, tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ediyorum. İyi seneler!
Geçmişte canımızı sıkan her şeyi bir kenara bırakıp yeni yılda tertemiz bir sayfa açalım. 2022 hepimize uğur getirsin.
2022 yılında hatalarımızın az, başarılarımızın devamlı olması dileğiyle, mutlu yıllar.
Birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dolu nice senelere!
Yeni yılda umutlarınız gerçek, mutluluklarınız sonsuz olsun. Mutlu yıllar!
2022 senin yılın olsun! Kariyerinizin zirvesinde bir yıl dilerim!
Yeni yılda neşe, sağlık, huzur ve mutluluk hep bizimle olsun. Nice güzel yıllara!