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    • 30.12.2021 23:08
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    • 30.12.2021 23:08
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    2022 kurumsal yılbaşı mesajları! En akılda kalıcı resimli yılbaşı kartı sözleri! 2022 WhatsApp iş arkadaşına kurumsal yılbaşı mesajları!

    Bir yılı daha geride bırakırken, 2022 yılına tüm coşkuyla giriş yapıyoruz. Büyük bir umutla girilecek yeni yılda sevdiklerimize, ofisteki arkadaşlarımıza kutlama mesajları gönderiyoruz. 2022 için geri sayım devam ederken vatandaşlar da birbirinin yeni yılını SMS veya WhatsApp üzerinden kutluyor. Çalışanlar ya da iş arkadaşına yılbaşı mesajı gönderecekler için haberimizde kurumsal yılbaşı mesajları ve yılbaşı kartı sözlerini derledik Yılbaşı için güzel dilek ve temennilerin iletileceği kurumsal yılbaşı mesajlarında en güzel seçenekleri değerlendirebilirsiniz. İşte 2022 senesinin en akılda kalıcı yeni yıl kutlama ve tebrik mesajları haberimizde!

    takvim.com.tr
    2022 kurumsal yılbaşı mesajları!

    Kurumsal şirketlerde yeni yıl mesajları atılmaya başlandı. Yılbaşına sayılı saatler kala iş arkadaşları arasında kutlamalar yapılıyor. Geçmişte canımızı sıkan her şeyi bir kenara bırakıp yeni yılda tertemiz bir sayfa açılacak. Haberimiz içersinde sevdiklerinize, eşinize, dostunuza, iş yerindeki arkadaşlarınıza yollayacağınız resimli yılbaşı mesajları ve 2022 yeni yıl tebrik sözleri haberimizde yer alıyor. İşte detaylar...

    2022 KURUMSAL YENİ YIL MESAJLARI

    2022'in kurumumuza başarı, sevgi, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. En içten dileklerimle yeni yılınızı kutluyorum.

    Yeni yılda her şeyin gönlünüze göre olmasını diliyor, tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ediyorum. İyi seneler!

    Geçmişte canımızı sıkan her şeyi bir kenara bırakıp yeni yılda tertemiz bir sayfa açalım. 2022 hepimize uğur getirsin.

    2022 yılında hatalarımızın az, başarılarımızın devamlı olması dileğiyle, mutlu yıllar.

    Birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dolu nice senelere!

    Yeni yılda umutlarınız gerçek, mutluluklarınız sonsuz olsun. Mutlu yıllar!

    2022 senin yılın olsun! Kariyerinizin zirvesinde bir yıl dilerim!

    Yeni yılda neşe, sağlık, huzur ve mutluluk hep bizimle olsun. Nice güzel yıllara!

        2022'de sevdikleriniz yanınızda, hayalleriniz sonsuz olsun. Mutlu seneler!

        Umarım 2022 size daha fazla umut, daha fazla sevinç ve daha fazla mutluluk getirir.

        Güzel yıllar, mutlu yarınlar, güzel dostluklar bizimle olsun, yeni yılın kutlu olsun!

        2022 yılının sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesi dileğiyle. Neşe dolu yıllar!

        2022'de nice güzel anlar paylaşacağımız sağlıklı, mutlu ve güzel bir sene diliyoruz.

        Acısıyla, tatlısıyla, iyisiyle kötüsüyle bir yıl daha geçti. Hoş geldin yeni yıl. Mutlu yıllar!

        2022 yılında hatalarımızın az, başarılarımızın devamlı olması dileğiyle, mutlu yıllar.

        Yeni yılda teknolojinin kazandırdıklarıyla daha iyi, daha erişilebilir, daha kapsayıcı bir dünya dileğiyle. İyi seneler!

        2022 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle, iyi seneler!

        Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılınız kutlu olsun.

        Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve tüm yılınızı aynı güzellikle geçirmenizi dilerim.

        Yeni bir yıl var kapımızda. 2022'e gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesini diliyorum. Hep birlikte mutlu yıllara!

        X firması olarak yeni yılınızı en içten dileklerimizle kutlar, sevdiklerinizle mutlu, huzurlu bir yıl geçirmenizi dileriz.

        Seneye görüşürüz, esprisinin yapılmadığı nice mutlu yıllar diliyorum. Şirketimiz senin gibi bir çalışana sahip olduğu için çok şanslı. İyi seneler!

        Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve tüm yılınızı aynı güzellikte geçirmenizi dileriz.
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        Haberler Güncel 2022 kurumsal yılbaşı mesajları! En akılda kalıcı resimli yılbaşı kartı sözleri! 2022 WhatsApp iş arkadaşına kurumsal yılbaşı mesajları!
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