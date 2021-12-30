Hangi tatiller hafta sonuna denk geliyor? 2022 resmi tatil günleri takvimi! 2022'de ne kadar resmi tatil, özel ve dini gün var?

2022 yılında resmi tatil günleri belli oldu. Yeni yıla sayılı günler kala gelecek yılın tatil günleri merak edildi. Vatandaşlar 2022'de Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? Resmi tatiller hangi gün? 2022'de ne kadar resmi tatil, özel ve dini gün var? Hangi tatiller hafta sonuna denk geliyor? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte 2022 resmi tatil günleri takvimi!
2022 RESMİ TATİL GÜNLERİ TAKVİMİ
Yılbaşı Tatili
Yılbaşı (1 Ocak 2022) cumartesi gününe denk geliyor.
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2022 yılında cumartesi günü kutlanacak.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 2022 yılında pazar gününe denk geliyor.
Ramazan Bayramı
2022'de Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi, 3 Mayıs Salı ve 4 Mayıs Çarşamba günü idrak edilecek.