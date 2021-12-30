Hangi tatiller hafta sonuna denk geliyor? 2022 resmi tatil günleri takvimi! 2022'de ne kadar resmi tatil, özel ve dini gün var?

2022 yılında resmi tatil günleri belli oldu. Yeni yıla sayılı günler kala gelecek yılın tatil günleri merak edildi. Vatandaşlar 2022'de Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? Resmi tatiller hangi gün? 2022'de ne kadar resmi tatil, özel ve dini gün var? Hangi tatiller hafta sonuna denk geliyor? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte 2022 resmi tatil günleri takvimi!