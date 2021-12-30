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    • Güncel
    • 31.12.2021 06:42
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    • 31.12.2021 06:42
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    31 Aralık yılbaşında banka şubeleri açık mı yoksa kapalı mı olacak? Bugün bankalar açık mı? Banka çalışma saatleri

    Bugün bankalar açık mı? 31 Aralık yılbaşında banka şubeleri açık mı yoksa kapalı mı olacak? Banka çalışma saatleri nedir? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Vatandaşlar tarafından resmi tatiller yakından takip ediliyor ve yaklaşan yılbaşı tatili için heyecanlı bekleyiş başladı. 31 Aralık yılbaşı günü hizmet veren yerlerin nereler olduğu merak ediliyor ve en çok araştırılanlar arasında bankalar yer alıyor. Peki bankalar hizmet verecek mi?

    takvim.com.tr
    31 Aralık yılbaşında banka şubeleri açık mı yoksa kapalı mı olacak?

    Vatandaşlar kendi illerinde yılbaşı günü banka şubelerinin hizmet verip vermeyeceğini merak ediyor ve bugün bankalar açık mı? sorusunun yanıtını arıyor. Peki 31 Aralık resmi tatil mi, resmi kurum ve kuruluşlar hizmet vermeyecek mi? En çok ziyaret edilen yerlerden biri olan ve pek çok işlemin gerçekleştirildiği banka çalışma saatlerinin 31 Aralık'ta nasıl olduğu merak edilmeye başlandı. 31 Aralık yılbaşında banka şubeleri açık mı yoksa kapalı mı olacak? Sorgulamasının cevabını haberimizde bulabilirsiniz.

    YARIN 31 ARALIK YILBAŞI GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

    31 Aralık'ta bankalar açık olacak. 31 Aralık Perşembe günü resmi tatil olmadığı için resmi kurum ve kuruluşlar bu tarihte çalışmaya devam edecek.

    Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.

    31 ARALIK TAM GÜN MÜ TATİL YARIM GÜN MÜ?

    31 Aralık resmi tatillerimiz arasında bulunmamaktadır. Dolayısıyla 31 Aralık Cuma günü yarım gün ya da tam gün tatil değildir.

    YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

    1 Ocak resmi tatildir. Ancak geçtiğimiz yıl yılbaşında koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Vatandaşlar yeni yıla evlerinde kutlayarak girmişti. Bu yıl ise sokağa çıkma yasağı uygulaması olması beklenmiyor. Konuya dair yeni bir gelişme olduğu taktirde haberimiz güncellenecektir.

        YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

        Yılbaşı tatili diye de bilinen resmi tatil 1 Ocak'ta yapılıyor. Okullar ve resmi kurumlar ile pek çok özel kurum her yıl 1 Ocak tarihinde çalışmalarına bir günlük ara veriyor. Ancak bu yıl 1 Ocak tarihi cumartesi gününe denk geliyor bu nedenle de ekstra bir yılbaşı tatili bulunmuyor.

        2022 RESMİ TATİL GÜNLERİ

        1 Ocak 2022 - Yılbaşı
        23 Nisan 2022 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
        1 Mayıs 2022 - Emek ve Dayanışma Günü ve Ramazan Bayramı Arifesi
        2-3-4 Mayıs 2022 - Ramazan Bayramı

        19 Mayıs 2022 - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
        9-10-11-12 Temmuz 2022 - Kurban Bayramı
        30 Ağustos 2022 - Zafer Bayramı
        29 Ekim 2022 - Cumhuriyet Bayramı
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        Haberler Güncel 31 Aralık yılbaşında banka şubeleri açık mı yoksa kapalı mı olacak? Bugün bankalar açık mı? Banka çalışma saatleri…
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