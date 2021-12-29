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    • 29.12.2021 21:57
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 29 Aralık 2021 güncel koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu

    Sağlık Bakanlığı, 29 Aralık 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. İşte haberin detayları ve salgının seyrinde son durum...

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Aralık 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı.



    Tabloya ilişkin uyarıda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarında yaşanan artışla birlikte, hastalığa yakalananlar arasında ileri yaştakilerin, kronik rahatsızlığı olanların sayısı da yükselecek. Bu durum, kayıplarımızın artma ihtimalini güçlendiriyor. RİSK GRUBUNDAKİLER daha dikkatli olmalı, hatırlatma dozlarını yaptırmalıdır." ifadelerini kullandı.

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                    Koronavirüste son durum
                    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 29 Aralık 2021 güncel koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu
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