CHP'li Sezgin Tanrıkulu HDP'lilerin eylemine koşa koşa gitti

İzmir'deki HDP il binasında Deniz Poyraz'ı, tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Onur Gencer (27), bugün hakim karşısına çıkacak. Duruşma öncesinde adliye önünde basın açıklaması yapıldı.
SEZGİN DE ARALARINDA
Basın açıklamasına HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, TKP Genel Başkanı Erkan Baş, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Poyraz'ın ailesi ve partililer katıldı.
BİR ADIM GERİ ATMAYACAKMIŞ
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise, "Çok yakın bir zamanda gerçekleşen bu olay, eski derin devletin Adalet ve Kalkınma Partisi'ni nasıl teslim aldığını ortaya çıkardı. Bu olayın gerçekleştiği yer İzmir. Olayın gerçekleştiği an ve sonrasında yapılanlar bu eylemin planlı olduğunu açık şekilde ortaya koyuyor.