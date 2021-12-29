CHP'li Sezgin Tanrıkulu HDP'lilerin eylemine koşa koşa gitti

Çok yakın bir zamanda gerçekleşen iki mahkeme kararı önümüzdeki süreç bakımından da bizlere bir işaret sunuyor. Bunlardan birincisi Şemdinli dosyasıdır. 9 Kasım 2005 tarihinde Şemdinli'de atılan bomba ve o bomba üzerine Şemdinli halkının sanıkları suçüstü yakalamasını unutmayalım. Geçtiğimiz pazartesi günü bu sanıklar suçüstü yakalanmalarına rağmen beraat ettiler. Bu beraat kararıyla bundan sonrası için mesaj veriyorlar. Katillere mesaj veriyorlar. İkincisi Cizre Jitem dosyası. Çok açık bir biçimde katillerin nasıl suç işlediği çok açıkken, dosya Şırnak'tan Diyarbakır'a, oradan Eskişehir'e götürüldü. Çok yakında beraat kararları onaylandı. Bu mahkeme kararları bize bundan sonrası bakımından bir işaret sunuyor. Bu nedenle demokrasi güçlerinin dayanışma içinde olması zorunludur. Biz mücadelemizden de cesaretimizden de bir adım geri atmayacağız" diye konuştu.