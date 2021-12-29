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    • Güncel
    • 29.12.2021 12:50
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    • 29.12.2021 12:51
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    CHP'li Sezgin Tanrıkulu HDP'lilerin eylemine koşa koşa gitti

    Yerli ve milli olan her şeye karşı olan; terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin her zaman yanında bulunan CHP'li Sezgin Tanrıkulu yine şaşırtmadı. HDP ile dirsek temasındaki Tanrıkulu HDP'nin İzmir'deki eyleminde de boy gösterdi.

    CHP’li Sezgin Tanrıkulu HDP’lilerin eylemine gitti

    İzmir'deki HDP il binasında Deniz Poyraz'ı, tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Onur Gencer (27), bugün hakim karşısına çıkacak. Duruşma öncesinde adliye önünde basın açıklaması yapıldı.

    SEZGİN DE ARALARINDA

    Basın açıklamasına HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, TKP Genel Başkanı Erkan Baş, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Poyraz'ın ailesi ve partililer katıldı.

    BİR ADIM GERİ ATMAYACAKMIŞ

    CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise, "Çok yakın bir zamanda gerçekleşen bu olay, eski derin devletin Adalet ve Kalkınma Partisi'ni nasıl teslim aldığını ortaya çıkardı. Bu olayın gerçekleştiği yer İzmir. Olayın gerçekleştiği an ve sonrasında yapılanlar bu eylemin planlı olduğunu açık şekilde ortaya koyuyor.

        Çok yakın bir zamanda gerçekleşen iki mahkeme kararı önümüzdeki süreç bakımından da bizlere bir işaret sunuyor. Bunlardan birincisi Şemdinli dosyasıdır. 9 Kasım 2005 tarihinde Şemdinli'de atılan bomba ve o bomba üzerine Şemdinli halkının sanıkları suçüstü yakalamasını unutmayalım. Geçtiğimiz pazartesi günü bu sanıklar suçüstü yakalanmalarına rağmen beraat ettiler. Bu beraat kararıyla bundan sonrası için mesaj veriyorlar. Katillere mesaj veriyorlar. İkincisi Cizre Jitem dosyası. Çok açık bir biçimde katillerin nasıl suç işlediği çok açıkken, dosya Şırnak'tan Diyarbakır'a, oradan Eskişehir'e götürüldü. Çok yakında beraat kararları onaylandı. Bu mahkeme kararları bize bundan sonrası bakımından bir işaret sunuyor. Bu nedenle demokrasi güçlerinin dayanışma içinde olması zorunludur. Biz mücadelemizden de cesaretimizden de bir adım geri atmayacağız" diye konuştu.
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