Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu





"BEN VE AİLEM DİNLENİYOR" İFTİRASI

Bakan Soylu'nun paylaşımında, Kılıçdaroğlu'nun 2020'nin Aralık ayında "Ben ve ailem dinleniyor" iddiası üzerinden yürüttüğü iftira siyasetine de yer verildi.



İşte Bakan Soylu'nun o paylaşımı;





Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile kol kola girip, eşbaşkanları ile şen şakrak fotoğraf çektirince, hem huyundan hem suyundan kapmış.



Aynı iftirayı, her yıl Aralık ayında değiştirerek tekrarlayan Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz ⬇️ pic.twitter.com/Z9bhf1oVSm — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) December 29, 2021