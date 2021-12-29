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    • 29.12.2021 23:47
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    • 30.12.2021 00:05
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    Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı son dakika paylaşımında "Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile kol kola girip, eşbaşkanları ile şen şakrak fotoğraf çektirince, hem huyundan hem suyundan kapmış. Aynı iftirayı, her yıl Aralık ayında değiştirerek tekrarlayan Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

    Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Belediye başkanları dinleniyor" iftirasını ortaya atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.



    "HDP İLE KOL KOLA GİRİP ŞEN ŞAKRAK..."
    Kılıçdaroğlu'nun HDP ile olan görüşmesine dikkat çeken Bakan Soylu, "Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile kol kola girip, eşbaşkanları ile şen şakrak fotoğraf çektirince, hem huyundan hem suyundan kapmış. Aynı iftirayı, her yıl Aralık ayında değiştirerek tekrarlayan Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.


    Fotoğrafta: 29.11.2021 tarihli İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması



        "BEN VE AİLEM DİNLENİYOR" İFTİRASI
        Bakan Soylu'nun paylaşımında, Kılıçdaroğlu'nun 2020'nin Aralık ayında "Ben ve ailem dinleniyor" iddiası üzerinden yürüttüğü iftira siyasetine de yer verildi.

        İşte Bakan Soylu'nun o paylaşımı;
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        Haberler Güncel Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
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