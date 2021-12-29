Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Belediye başkanları dinleniyor" iftirasını ortaya atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.
"HDP İLE KOL KOLA GİRİP ŞEN ŞAKRAK..."
Kılıçdaroğlu'nun HDP ile olan görüşmesine dikkat çeken Bakan Soylu, "Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile kol kola girip, eşbaşkanları ile şen şakrak fotoğraf çektirince, hem huyundan hem suyundan kapmış. Aynı iftirayı, her yıl Aralık ayında değiştirerek tekrarlayan Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.
Fotoğrafta: 29.11.2021 tarihli İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması