Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuştu:

TÜRKİYE küresel yenilik endeksinde bu yıl 10 basamak yükselerek 41. sıra ile ilk 50 liginde en büyük artış kaydeden ülke oldu. Buradan bütün dünyaya seslenerek diyorum ki bizi izlemeye devam edin.

BİZE dayatılan şartlara yıllarca boğun eğmedik. Savunma sanayiinde geldiğimiz nokta bugün tüm dünyanın dilindedir. İhracatta yıllık 221 milyar dolar rakamını yakaladık.

CARİ fazla vermeye başlayacağımız günler inşallah yakındır. Enflasyon dahil bir çok alanda ekonomiler sınanmaya devam ediyor. Türkiye ekonomisi de bu sıkıntılı süreçlerin etkisini hissediyor.

AMA biz bu fırtınaya sağlam bir ekonomi ile girdik. Pusulamız; katma değerli üretimdir. Rotamız; yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyümedir. Hedefimiz de dünyanın ilk 10 ekonomisi içine girmektir.

HAYDİ İKLİM DERSİNE!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yıllardır "Sıfır atık" projesine öncülük etti. Sürekli iklim değişikliğine dikkat çekti. Hatta bu konuda düzenlenen panellerde mesajlarını iletti. MEB de "Çevre ve İklim Değişikliği"nin müfredata dahil edildiğini bildirdi. Bu habere sevindiğini belirten Emine Erdoğan, yaptığı paylaşımında "öğretmenlerimizin taşıdığı çevre bilincinin de gençlerimiz için rehber olacağına inanıyorum" dedi.