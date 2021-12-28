Başkan Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği: 2021 yılında tam 14 yurt dışı ziyareti gerçekleştirdi!

Pandemi sürecinde online yürüttüğü diplomasi maratonunu bu yıl tekrar yurt dışı seyahatlere dönüştüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2021'de 14 yurt dışı seyahat gerçekleştirdi.
2021 maratonunu Belçika ile açan Erdoğan, finali Katar ile yaptı. Erdoğan, pandemi gölgesindeki programlarına NATO ve G-20 gibi zirvelerini de sığdırdı.
Bu yıl ilk yurt dışı ziyaretini NATO için haziranda Brüksel'e yapan Başkan Erdoğan, eylülde New York'ta 76. BM Genel Kurulu'na, ekimde ise Roma'da düzenlenen G-20 zirvelerine katıldı.
TÜRKİYE'DEKİ ZİRVELERE EV SAHİPLİĞİ YAPTI
Başkan Erdoğan, Türkiye'de düzenlenen zirvelere de ev sahipliği yaptı. Bu kapsamda Antalya Diplomasi Forumu'nda Haiti, Kosova, Kenya, Karadağ liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Eski Almanya Başbakanı Angele Merkel'le veda ziyaretinde bir araya gelen Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne de katıldı. Erdoğan, son olarak İstanbul'da 3. Türkiye-Afrika zirvesine katılarak toplantıya katılan 16 Afrikalı liderle temaslarda bulundu.