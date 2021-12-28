Başkan Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği: 2021 yılında tam 14 yurt dışı ziyareti gerçekleştirdi!

KARDEŞ DİYARLARA 4 DEFA GİTTİ

Başkan Erdoğan'ın 2021 rotasında kardeş ülkeler de önemli bir yer tuttu. 2 defa Azerbaycan'a giden Başkan Erdoğan, 1 defa Türkmenistan, 1 defa da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine uçtu. Erdoğan, Afrika turu kapsamında Nijerya, Angola ve Togo'ya çıkarma yaptı.