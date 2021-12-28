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    • 28.12.2021 08:32
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    Başkan Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği: 2021 yılında tam 14 yurt dışı ziyareti gerçekleştirdi!

    Başkan Erdoğan, pandemi sürecinde kesintiye uğrayan yüz yüze diplomasi maratonuna 2021 yılında hız verdi. Yurt dışı ziyaretlerini yılın başında Belçika ile açan Erdoğan, finali Katar ile yaptı. 14 yurt dışı seyahat gerçekleştiren Erdoğan, Afrika açılımını kara kıtada üç ülkeyi ziyaret ederek sürdürdü. Erdoğan, Türkiye’de düzenlenen zirvelere de ev sahipliği yaptı. Bu kapsamda Antalya Diplomasi Forumu’nda Haiti, Kosova, Kenya, Karadağ liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Eski Almanya Başbakanı Angele Merkel’le veda ziyaretinde bir araya gelen Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’ne de katıldı. Cumhurbaşkanı son olarak İstanbul’da 3. Türkiye-Afrika zirvesine katılarak toplantıya katılan 16 Afrikalı liderle temaslarda bulundu.

    2021 yılında tam 14 yurt dışı ziyareti!

    Pandemi sürecinde online yürüttüğü diplomasi maratonunu bu yıl tekrar yurt dışı seyahatlere dönüştüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2021'de 14 yurt dışı seyahat gerçekleştirdi.

    2021 maratonunu Belçika ile açan Erdoğan, finali Katar ile yaptı. Erdoğan, pandemi gölgesindeki programlarına NATO ve G-20 gibi zirvelerini de sığdırdı.

    Bu yıl ilk yurt dışı ziyaretini NATO için haziranda Brüksel'e yapan Başkan Erdoğan, eylülde New York'ta 76. BM Genel Kurulu'na, ekimde ise Roma'da düzenlenen G-20 zirvelerine katıldı.

    TÜRKİYE'DEKİ ZİRVELERE EV SAHİPLİĞİ YAPTI
    Başkan Erdoğan, Türkiye'de düzenlenen zirvelere de ev sahipliği yaptı. Bu kapsamda Antalya Diplomasi Forumu'nda Haiti, Kosova, Kenya, Karadağ liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Eski Almanya Başbakanı Angele Merkel'le veda ziyaretinde bir araya gelen Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne de katıldı. Erdoğan, son olarak İstanbul'da 3. Türkiye-Afrika zirvesine katılarak toplantıya katılan 16 Afrikalı liderle temaslarda bulundu.

        KARDEŞ DİYARLARA 4 DEFA GİTTİ
        Başkan Erdoğan'ın 2021 rotasında kardeş ülkeler de önemli bir yer tuttu. 2 defa Azerbaycan'a giden Başkan Erdoğan, 1 defa Türkmenistan, 1 defa da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine uçtu. Erdoğan, Afrika turu kapsamında Nijerya, Angola ve Togo'ya çıkarma yaptı.

        RUSYA'YA KRİTİK ZİYARET
        Başkan Erdoğan yurt dışı temaslarını kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Soçi'de bir araya geldi.

        EN SON KATAR'DA
        Yurt dışı temasları çerçevesinde 2021'de dört kıtada 14 ülkeye giden Başkan Erdoğan, senenin son ziyaretini ise Katar'a gerçekleştirdi.

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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği: 2021 yılında tam 14 yurt dışı ziyareti gerçekleştirdi!
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