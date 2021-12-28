Başkan Erdoğan, ABD'deki MAS-ICNA Kongresine görüntülü mesaj yolladı: Dayanışmamızı daha da güçlendirmeliyiz

Salgın sebebiyle işini kaybeden insanlara yardım edilmesi tavsiyesinde bulunan Başkan Erdoğan, toplumun refahı için sarf edilen çabaları da artırmak gerektiğine dikkat çekti.

Erdoğan, "Salgınla beraber yükselen İslam düşmanlığı, yabancı karşıtlığı, kültürel ırkçılık gibi akımlara karşı dayanışmamızı daha da güçlendirmeliyiz. Müslümanların dirliğe kavuşması ancak kendi aralarında bir ve beraber olmaları ile mümkündür. Cihanşumül kardeşliğimizin etnik ve kültürel farklılıklarımız sebebiyle zedelenmesine izin veremeyiz. Hangi kökene, ten rengine, kavme, kültüre, mezhebe, meşrebe mensup olursa olsun, tüm Müslümanlar kardeştir." ifadelerini kullandı.