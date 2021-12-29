31 Aralık'ta bankalar açık mı kapalı mı olacak? 31 Aralık Cuma yılbaşı günü bankalar çalışıyor mu, çalışma saatleri nedir? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 31 Aralık yılbaşı günü için özellikle resmi kurumların çalışıp çalışmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve en çok araştırılanlar arasında bankalar yer alıyor. Peki yılbaşı gününde bankalarda işlem yapılabilecek mi? İşte yanıtı...
31 ARALIK'TA BANKALAR AÇIK MI?
31 Aralık'ta bankalar açık olacak. 31 Aralık Perşembe günü resmi tatil olmaıdğı için resmi kurum ve kuruluşlar bu tarihte çalışmaya devam edecek.
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.
31 ARALIK TAM GÜN MÜ TATİL YARIM GÜN MÜ?
31 Aralık resmi tatillerimiz arasında bulunmamaktadır. Dolayısıyla 31 Aralık Cuma günü yarım gün ya da tam gün tatil değildir.
YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
1 Ocak resmi tatildir. Ancak geçtiğimiz yıl yılbaşında koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Vatandaşlar yeni yıla evlerinde kutlayarak girmişti. Bu yıl ise sokağa çıkma yasağı uygulaması olması beklenmiyor. Konuya dair yeni bir gelişme olduğu taktirde haberimiz güncellenecektir.