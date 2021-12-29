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    • Güncel
    • 29.12.2021 09:00
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    • 29.12.2021 09:01
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    31 Aralık’ta bankalar açık mı kapalı mı olacak? 31 Aralık Cuma yılbaşı günü bankalar çalışıyor mu, çalışma saatleri nedir?

    Tüm illerden vatandaşlar gündemde yoğun bir şekilde 31 Aralık’ta bankalar açık mı kapalı mı olacak? Sorusunun yanıtını arıyor. Yeni yıla sayılı günler kala heyecan dorukta ve hesap açma kapama, borç ödeme gibi daha pek çok işlemin yapıldığı bankaların 31 Aralık’ta kapalı olup olmadığını merak ediyor ve bu bilgiye göre banka şubelerine giderek işlemlerini halletmek istiyor. Peki 31 Aralık Cuma yılbaşı günü bankalar çalışıyor mu, çalışma saatleri nedir? İşte cevabı…

    takvim.com.tr
    31 Aralık’ta bankalar açık mı kapalı mı olacak?

    31 Aralık'ta bankalar açık mı kapalı mı olacak? 31 Aralık Cuma yılbaşı günü bankalar çalışıyor mu, çalışma saatleri nedir? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 31 Aralık yılbaşı günü için özellikle resmi kurumların çalışıp çalışmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve en çok araştırılanlar arasında bankalar yer alıyor. Peki yılbaşı gününde bankalarda işlem yapılabilecek mi? İşte yanıtı...

    31 ARALIK'TA BANKALAR AÇIK MI?

    31 Aralık'ta bankalar açık olacak. 31 Aralık Perşembe günü resmi tatil olmaıdğı için resmi kurum ve kuruluşlar bu tarihte çalışmaya devam edecek.

    Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.

    31 ARALIK TAM GÜN MÜ TATİL YARIM GÜN MÜ?

    31 Aralık resmi tatillerimiz arasında bulunmamaktadır. Dolayısıyla 31 Aralık Cuma günü yarım gün ya da tam gün tatil değildir.

    YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

    1 Ocak resmi tatildir. Ancak geçtiğimiz yıl yılbaşında koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Vatandaşlar yeni yıla evlerinde kutlayarak girmişti. Bu yıl ise sokağa çıkma yasağı uygulaması olması beklenmiyor. Konuya dair yeni bir gelişme olduğu taktirde haberimiz güncellenecektir.

        YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

        Yılbaşı tatili diye de bilinen resmi tatil 1 Ocak'ta yapılıyor. Okullar ve resmi kurumlar ile pek çok özel kurum her yıl 1 Ocak tarihinde çalışmalarına bir günlük ara veriyor. Ancak bu yıl 1 Ocak tarihi cumartesi gününe denk geliyor bu nedenle de ekstra bir yılbaşı tatili bulunmuyor.

        2022 RESMİ TATİL GÜNLERİ

        1 Ocak 2022 - Yılbaşı
        23 Nisan 2022 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
        1 Mayıs 2022 - Emek ve Dayanışma Günü ve Ramazan Bayramı Arifesi
        2-3-4 Mayıs 2022 - Ramazan Bayramı

        19 Mayıs 2022 - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
        9-10-11-12 Temmuz 2022 - Kurban Bayramı
        30 Ağustos 2022 - Zafer Bayramı
        29 Ekim 2022 - Cumhuriyet Bayramı
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        Haberler Güncel 31 Aralık’ta bankalar açık mı kapalı mı olacak? 31 Aralık Cuma yılbaşı günü bankalar çalışıyor mu, çalışma saatleri nedir?
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