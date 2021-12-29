Yılbaşında hindi kesmenin nedeni nedir? Yılbaşında neden hindi yenir? Hindi yemek günah mı yoksa caiz mi?

Yeni yıl yaklaşırken vatandaşların kafasındaki sorulardan biri de Yılbaşında neden hindi yenir? Oluyor. Her yıl yılbaşı sofralarının başrol ismi hindi yemeği oluyor iç pilavla yapılan bu yemek ister hazır olarak söyleniyor ister evlerde pişiriliyor. Türk vatandaşlar Yılbaşında hindi kesmenin nedeni nedir? Hindi yemek günah mı yoksa caiz mi? Sorularının yanıtlarını oldukça merak ediyor ve zaman yaklaşırken araştırmalarını hızlandırıyor. Diyanet'e göre dinimizde hindi yemenin karşılığı nedir, sofralarda yer alabilir mi? İşte tüm bilgiler…
YILBAŞINDA NEDEN HİNDİ YENİR?
Yılbaşı sofrasında hindi bulunmasının hiçbir kültürde ve hiçbir dini inançta herhangi bir karşılığı bulunmamaktadır. Hindiler günümüzde evcilleştirilmiş olsalar da Amerika kıtası keşfedilmeden önce yabani hayvanlardı. Amerikan yerlileri kıtaya ayak basan İngiliz Kolonileri'ne zaman içerisinde mısır ekimini ve hindi avcılığını öğretmişlerdir.
Bundan dolayı her sene kasım ayında Kızılderililere şükran sunmak amacıyla İngilizler tarafından kutlanan şükran günlerinde, yemek sofralarında hindi önemli bir yer tutmuştur.
Yılbaşı ve şükran günleri dini bayramlar değildir. Müslümanlar için de herhangi bir anlam taşımamaktadır. Bu günler Hristiyan ülkelerde coşku içerisinde kutlanmakta ve hindi yemeklerine yer verilmektedir.
ŞÜKRAN GÜNÜ GELENEKLERİ
Bayramın kökeni, Plymouth'taki ilk İngiliz kolonicilerin (Pilgrimler), Wampanoag(en) Kızılderilileri ile ortak düzenlediklerine inanılan bir hasat yemeği olsa da, günümüzde, Kızılderili unsurlardan ayrışarak, yalnız aile ve Tanrı'ya adanan bir hal almıştır Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kutlamalar, mitoloji ve sembolizm açısından zengindir. Hindi, bu günün geleneksel yemeğidir. Ayrıca patates püresi, elma ve kabak pastaları, kızılcık sosu yapılır.