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    • Güncel
    • 28.12.2021 15:59
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    • 28.12.2021 15:59
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    PKK'dan HDP'li vekil Feleknas Uca aracılığıyla Meclis'e soru önergesi! MİT’in Kuzey Irak operasyonlarını sordular

    HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, PKK'dan aldığı talimatla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bir soru önergesi verdi. Soru önergesinin konusu ise MİT’in Kuzey Irak operasyonları!

    PKK’dan HDP aracılığıyla soru önergesi!

    CHP'nin "kapatılmasın" diye bin takla attığı HDP, Kandil'in Gazi Meclis'teki temsilciliğini ve sözcülüğünü yapmaya devam ediyor.



    KANDİL'İN TAMİLATIYLA SORU ÖNERGESİ
    MİT'in operasyonlarıyla köşeye sıkışan ve bitme noktasına gelen PKK, HDP aracılığıyla Meclis'e soru önergesi vererek Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Kuzey Irak operasyonlarını sordu.



    VEKİLE BAK VEKİLE!
    Verilen soru önergesini sosyal medya hesabından duyuran HDP'li vekil Feleknas Uca, Twitter mesajında "MİT'in, Federe Kürdistan'da yaşayan insanlara yönelik tehdit ve ajanlık dayatmalarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı'na sorduk." ifadelerine yer verdi.

    İşte HDP'li Feleknas Uca'nın verdiği o soru önergesi:

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    Haberler Güncel PKK'dan HDP'li vekil Feleknas Uca aracılığıyla Meclis'e soru önergesi! MİT’in Kuzey Irak operasyonlarını sordular
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