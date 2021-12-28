HDP'li isimler yine PKK cenazesinde! Kılıçdaroğlu'nun 'neden hapiste' dediği Demirtaş talimat verdi terörist cenazesine HDP'li yağdı!

Erzurum'un Karayazı İlçesi kırsal alan sorumlusu 'Çem' kod adlı Vedat Erkmen, beraberinde 'Bürüsk Azman' kod adlı 18 yaşındaki A.A. olduğu halde Karayazı'dan Ağrı'ya gitmek için bir otomobili tehditle durdurdu. Sürücü ile birlikte yola çıkan iki PKK'lı güvenlik güçlerinin takibini fark edince Karayazı'ya dönerken trafik kazası geçirdi.