HDP'li isimler yine PKK cenazesinde! Kılıçdaroğlu'nun 'neden hapiste' dediği Demirtaş talimat verdi terörist cenazesine HDP'li yağdı!

Erzurum'un Karayazı İlçesi kırsal alan sorumlusu 'Çem' kod adlı Vedat Erkmen, beraberinde 'Bürüsk Azman' kod adlı 18 yaşındaki A.A. olduğu halde Karayazı'dan Ağrı'ya gitmek için bir otomobili tehditle durdurdu. Sürücü ile birlikte yola çıkan iki PKK'lı güvenlik güçlerinin takibini fark edince Karayazı'ya dönerken trafik kazası geçirdi.
Yine 2012 yılı Mayıs ayında Kars'ın Kağızman ilçesi Bölge Trafik Denetleme İstasyonuna yönelik düzenlenen eylemde kullanılan düdüklü tencere içerisine gizlenmiş, demir bilyelerle desteklenmiş düzenek hazırladı. Ayrıca Kars'ın Kağızman İlçesi Sağırtaş Köyü yakınında bulunan Arman Madenciliğe ait iş makinesinin yakılması, akabinde düzenlenen yol kesme eyleminde yer aldığı ortaya çıktı.