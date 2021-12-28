AUZEF telafi sınavlarına kimler girebilir? İÜ 2022 sınav takvimi! AUZEF telafi (bütünleme) sınavları ne zaman yapılacak?

AUZEF takviminin belli olması ile birlikte yıl içerisinde gerçekleşecek tüm sınavların tarihi de paylaşılmış oldu. Bu yılın takvimine göre, yarıyıl sonu (telafi) sınavları 22-23 Ocak tarihlerinde yüz yüze gerçekleştirilecek.