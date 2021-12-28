AUZEF telafi sınavlarına kimler girebilir? İÜ 2022 sınav takvimi! AUZEF telafi (bütünleme) sınavları ne zaman yapılacak?

AUZEF final sınavlarının ardından gözler telafi sınavlarına çevrildi. AUZEF takviminin belli olması ile birlikte yıl içerisinde gerçekleşecek tüm sınavların tarihi de belirlenmişti. İstanbul Üniversitesi AUZEF bitirme sınavı 18-19 Aralık'ta gerçekleştirildi. AUZEF telafi sınavına katılım sağlayacak olan adaylar ise tarih hakkında araştırmalara başladı. Peki, AUZEF telafi sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF telafi sınavlarına kimler girebilir? İşte merak edilenler!
AUZEF takviminin belli olması ile birlikte yıl içerisinde gerçekleşecek tüm sınavların tarihi de paylaşılmış oldu. Bu yılın takvimine göre, yarıyıl sonu (telafi) sınavları 22-23 Ocak tarihlerinde yüz yüze gerçekleştirilecek.
SINAV MERKEZİ TERCİHLERİ
Ara sınav (vize), Bitirme (Final) ve Bütünleme (Telafi) sınavları akademik takvimde belirtilen gün ve tarihlerde ilan edilen sınav merkezlerinde gözetimli olarak gerçekleştirilir. Öğrencilerden sınav merkezi tercihleri her sınav öncesi fakültemizce belirlenip ilan edilen tarih aralığı içinde alınır. Tercihler ve tarihleri ile ilgili duyuru AUZEF web sayfasından ilan edilir. Sınav tercihi bulunmayan öğrenciler adrese dayalı olarak ikametgâhının bulunduğu il içinde AUZEF'in uygun gördüğü sınav merkezine yerleştirilir.