İçişleri Bakanlığı açıkladı: Tehlike arz eden köpekleri başıboş bırakanlar para cezasına çarptırıldı

Ülke genelinde jandarma ve emniyete bağlı HAYDİ timlerince Türk Ceza Kanunu ve Hayvanları Koruma Kanunu kapsamındaki 2 bin 602 olaya müdahale edildi, 2 bin 577 şüpheli adli makamlara sevk edildi.

1740 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILDI

Türk Ceza Kanunu'nun "Gözetimi altında bulunan hayvanı başkalarının hayatı veya sağlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde serbest bırakan veya bunların kontrol altına alınmasında ihmal gösteren kişi, altı aya kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır." hükmü gereğince, hayvanları tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakan 1740 kişi hakkında adli işlem yapıldı.