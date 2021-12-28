İçişleri Bakanlığı açıkladı: Tehlike arz eden köpekleri başıboş bırakanlar para cezasına çarptırıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2020'de çevre, doğa ve hayvanlara yönelik işlenen suçların engellenmesi, bu suçları işleyenlerin yakalanması amacıyla emniyet ve jandarma bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma birimleri 2 bin 500 personel ve 205 araçla çalışmalarını sürdürüyor.
Bu birimlerin, çevre ve hayvanlara yönelik işlenen suçlarla daha etkin mücadele edebilmesi amacıyla Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) mobil uygulaması da hayata geçirildi.
HAYDİ mobil uygulamasıyla hayvanların korunmasına yönelik bildirimlerin yanı sıra tehlike arz eden hayvan türlerine yönelik ihbarlar kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor. 177 bin 700 kişi tarafından cep telefonlarına yüklenen uygulama üzerinden 30 bin 82 ihbar yapıldı.
Ülke genelinde jandarma ve emniyete bağlı HAYDİ timlerince Türk Ceza Kanunu ve Hayvanları Koruma Kanunu kapsamındaki 2 bin 602 olaya müdahale edildi, 2 bin 577 şüpheli adli makamlara sevk edildi.
1740 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILDI
Türk Ceza Kanunu'nun "Gözetimi altında bulunan hayvanı başkalarının hayatı veya sağlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde serbest bırakan veya bunların kontrol altına alınmasında ihmal gösteren kişi, altı aya kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır." hükmü gereğince, hayvanları tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakan 1740 kişi hakkında adli işlem yapıldı.