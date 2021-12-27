Bir pitbull vahşeti de Antalya'dan! Daha 11 aylık bebek hayatı boyunca yüzünde o izi taşıyacak!
Gaziantep'te minik Asiye'nin pitbull saldırısına uğramasının ardından vahşi köpeğin saldırısına uğrayan çocukların haberleri peş peşe gelmeye başladı. Antalya'da yaklaşık 2,5 ay önce pitbull kırması bir köpeğin saldırısı sonucu yanağı ve kulağı kopan 11 aylık bebeğin yüzündeki iz belirgin bir şekilde kaldı. Aile, köpeğin sahibinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki gösterirken, bebeğin annesi, oğlunun anne ve baba demeyi öğrenmeden 'acıyor' kelimesini öğrendiğini söyledi.
Olay, 7 Ekim Perşembe günü saat 19.30 sıralarında Konyaaltı ilçesinde yaşandı. Bir cadde üzerinde market işleten Hasan Kaçar'ın (33) eşi Sevim Kaçar (26), 11 aylık bebeği Sadrettin ile birlikte markete gelen müşteriye bakmak istedi. İddiaya göre, aynı mahallede yaşayan A.T.O., pitbull cinsi köpeği market önünde başka bir köpeğe saldırdı.
Diğer köpeğin sahibi pitbull cinsi köpeği ayırıp sahibi A.T. O.'ya teslim etti. Köpek burada bir anda market içindeki bebeğe saldırdı. Sesleri duyup gelen baba Hasan Kaçar da köpeğin saldırısına uğradı. Olay sonrası köpek ve sahibi olay yerinden ayrılırken, baba Kaçar kolundan ve bacağından, bebeği de yüzü ile kulağından yaralandı.
KÖPEĞİN SAHİBİ: "ÇOK ÜZGÜNÜM"
A.T.O., savcılıktaki ifadesinde, "Bu köpek sürekli evimin bahçesinde zincirle bağlıydı. Olay tarihinde işe giderken yine zincirle bağlı bırakmıştım. Eve döndüğümde köpek yoktu. Zincir yerindeydi. Bir şekilde zincirden kendini kurtarmış. Evimin yakınındaki markete giderken, birden bana ait köpek beni geçerek market önündeki başka bir köpekle boğuştuğunu gördüm. Bu köpeğin sahibi benim köpeği ayırarak bana teslim etti. O anda köpeğe hakim olamadım. Köpek elimden kurtuldu. Bende marketin önünde dolaşırken köpeğin market içerisindeki emekleyen çocuğu koklamaya başladığını gördüm. Sonrasında köpek saldırganlaştı ve çocuğu ısırdı. Daha sonra çocuğun annesi ve babasını ısırdı. Ben köpeği ayırmaya çok çalıştım ama başaramadım. Olaydan dolayı çok üzgünüm" dedi.