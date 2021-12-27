Bir pitbull vahşeti de Antalya’dan! Daha 11 aylık bebek hayatı boyunca yüzünde o izi taşıyacak!

KÖPEĞİN SAHİBİ: "ÇOK ÜZGÜNÜM"

A.T.O., savcılıktaki ifadesinde, "Bu köpek sürekli evimin bahçesinde zincirle bağlıydı. Olay tarihinde işe giderken yine zincirle bağlı bırakmıştım. Eve döndüğümde köpek yoktu. Zincir yerindeydi. Bir şekilde zincirden kendini kurtarmış. Evimin yakınındaki markete giderken, birden bana ait köpek beni geçerek market önündeki başka bir köpekle boğuştuğunu gördüm. Bu köpeğin sahibi benim köpeği ayırarak bana teslim etti. O anda köpeğe hakim olamadım. Köpek elimden kurtuldu. Bende marketin önünde dolaşırken köpeğin market içerisindeki emekleyen çocuğu koklamaya başladığını gördüm. Sonrasında köpek saldırganlaştı ve çocuğu ısırdı. Daha sonra çocuğun annesi ve babasını ısırdı. Ben köpeği ayırmaya çok çalıştım ama başaramadım. Olaydan dolayı çok üzgünüm" dedi.



