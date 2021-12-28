Havalimanında nefes kesen operasyon! G-87 kodlu Rus asıllı DEAŞ'lı terörist, Türkiye’ye giriş yaparken yakalandı

Kiev'den Ankara'ya inen uçakta bulunan ve Uluslararası Risk Analiz Grubu (URAG) görevlilerinin dikkati sayesinde yakalanan DEAŞ terör örgütü üyesi B.V.'nin üzerinde ve çantasında yapılan aramada, farklı ülkelere ait sahte kimlik, pasaport ve ehliyet, sahte kimlik bilgileri ile oluşturulmuş Covid-19 PCR test sonuçları ile DEAŞ terör örgütü üyesi şahıslara ait çok sayıda fotoğraf ve video tespit edildi.
Kiev'den Ankara'ya gelen uçaktan inen yolculara yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Uluslararası Risk Analiz Grubu görevlileri tarafından yapılan kontrolde, Özbekistan Cumhuriyeti pasaportu olan bir şahsın hareketlerinden şüphelenildi. Bunun üzerine yapılan araştırmalarda, T. I. adına düzenlenmiş Özbekistan Cumhuriyeti pasaportu olan şahsın pasaportunun sahte olduğu anlaşıldı.
İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yapılan araştırmalar neticesinde, şüpheli şahsın Özbekistan asıllı Rusya Federasyonu vatandaşı B. V. (24) olduğu, DEAŞ terör örgütü içerisinde Suriye'de geçmiş yıllarda faaliyet gösterdiği, hakkında G-87 kodu olduğu tespit edildi.