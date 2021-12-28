Havalimanında nefes kesen operasyon! G-87 kodlu Rus asıllı DEAŞ'lı terörist, Türkiye’ye giriş yaparken yakalandı

Türkiye'ye giriş yasağı olmasından dolayı sahte kimlik bilgileri ile ülkemize giriş yapmaya çalışan B.V.'nin çantasında ve üzerinde yapılan aramalarda, çok sayıda farklı ülkelere ait sahte kimlik, pasaport ve ehliyet bulundu. Ayrıca, sahte kimlik bilgileri ile oluşturulmuş Covid-19 PCR test sonuçları, sahte pasaportlarında farklı ülkelere giriş-çıkış damgaları bulundu. Bunun üzerine B.V. isimli şahıs gözaltına alındı ve işlemleri yapılmak üzere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.