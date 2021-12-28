Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 28.12.2021 15:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.12.2021 15:34
    ABONE OL

    Havalimanında nefes kesen operasyon! G-87 kodlu Rus asıllı DEAŞ'lı terörist, Türkiye’ye giriş yaparken yakalandı

    Son dakika haberi... DEAŞ terör örgütü içerisinde geçmiş yıllarda Suriye’de faaliyet gösteren ve hakkında G-87 (Güvenlik açısından tehlike arz eden) kodu olan Rusya Federasyonu vatandaşı B.V. Türkiye’ye sahte kimlik ile giriş yapmak isterken Terörle Mücadele ekiplerince Ankara’da yakalandı. Yapılan incelemeler sonucunda gözaltına alınan B.V. isimli şahsın DEAŞ terör örgütüne faaliyet gösterdiği ve müzahir şahıslara sahte kimlik sağlıyor olabileceği değerlendirildi.

    G-87 kodlu terörist Türkiye’ye giriş yaparken yakalandı

    Kiev'den Ankara'ya inen uçakta bulunan ve Uluslararası Risk Analiz Grubu (URAG) görevlilerinin dikkati sayesinde yakalanan DEAŞ terör örgütü üyesi B.V.'nin üzerinde ve çantasında yapılan aramada, farklı ülkelere ait sahte kimlik, pasaport ve ehliyet, sahte kimlik bilgileri ile oluşturulmuş Covid-19 PCR test sonuçları ile DEAŞ terör örgütü üyesi şahıslara ait çok sayıda fotoğraf ve video tespit edildi.

    Kiev'den Ankara'ya gelen uçaktan inen yolculara yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Uluslararası Risk Analiz Grubu görevlileri tarafından yapılan kontrolde, Özbekistan Cumhuriyeti pasaportu olan bir şahsın hareketlerinden şüphelenildi. Bunun üzerine yapılan araştırmalarda, T. I. adına düzenlenmiş Özbekistan Cumhuriyeti pasaportu olan şahsın pasaportunun sahte olduğu anlaşıldı.

    İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yapılan araştırmalar neticesinde, şüpheli şahsın Özbekistan asıllı Rusya Federasyonu vatandaşı B. V. (24) olduğu, DEAŞ terör örgütü içerisinde Suriye'de geçmiş yıllarda faaliyet gösterdiği, hakkında G-87 kodu olduğu tespit edildi.

        Türkiye'ye giriş yasağı olmasından dolayı sahte kimlik bilgileri ile ülkemize giriş yapmaya çalışan B.V.'nin çantasında ve üzerinde yapılan aramalarda, çok sayıda farklı ülkelere ait sahte kimlik, pasaport ve ehliyet bulundu. Ayrıca, sahte kimlik bilgileri ile oluşturulmuş Covid-19 PCR test sonuçları, sahte pasaportlarında farklı ülkelere giriş-çıkış damgaları bulundu. Bunun üzerine B.V. isimli şahıs gözaltına alındı ve işlemleri yapılmak üzere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.



        ÜZERİNDEN ÇOK SAYIDA SAHTE KİMLİK, PASAPORT VE BELGE ÇIKTI
        B.V. isimli şahıstan ele geçirilen dijital materyaller ve sahte dokümanlar oluşturulan özel ekip tarafından incelendi. Yapılan inceleme neticesinde; sahte pasaport, kimlik, ehliyet yapımında kullanılan çok sayıda amblem, fotoğraf, lamine, farklı ülkelere ait çeşitli kimlik, ehliyet, pasaport örnekleri, QR kod örnekleri, ülkelere ait damga fotoğrafları, noter ve yeminli mütercim tercüman kaşeli boş evraklar, sahte ve gerçek kimlik bilgileri ile oluşturulmuş Covid-19 PCR test sonuçları, sahte kira sözleşmeleri, farklı ülkelere ait sahte doğum belgeleri, pres ve baskı kalitesi yüksek çözünürlükte olan yazıcı, farklı ülkelere ait vize belgelerine ait fotoğraflar tespit edildi.

        Ayrıca, DEAŞ terör örgütü üyesi şahıslara ait çok sayıda fotoğraf, video, DEAŞ terör örgütünün eylem ve infazlarına ait görüntüler ile DEAŞ terör örgütüne müzahir olarak yayın yapan illegal yayın organlarına ait videolar tespit edildi.



            ÖRGÜT ÜYELERİNE SAHTE KİMLİK SAĞLIYORMUŞ
            Sabah'ın haberine göre yapılan incelemeler sonucunda gözaltına alınan B.V. isimli şahsın DEAŞ terör örgütüne faaliyet gösterdiği ve müzahir şahıslara sahte kimlik sağlıyor olabileceği değerlendirildi.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Spekülatörler son 2.5 ayda ne suç işledi?
            Haberler Güncel Havalimanında nefes kesen operasyon! G-87 kodlu Rus asıllı DEAŞ'lı terörist, Türkiye’ye giriş yaparken yakalandı
                SON DAKİKA