Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop koronavirüs aşısının 3. dozunu TURKOVAC oldu

Son dakika haberleri... TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kovid-19'a karşı üçüncü doz aşısını TURKOVAC oldu.

Şentop, salgın sürecinin insanların birbirinden ne kadar etkilendiklerini gösterdiğini belirterek, "Afrika'da şu anda yüze 6'nın altında aşılama oranları. Bütün Almanları ve Fransızları aşılasanız da Afrika'daki yeni bir mutant Avrupa'yı da etkileyebiliyor. Onun için geçen hafta itibarıyla Türkiye, yerli kendi aşısını üretti ve kullanımı aldı. Hızlı kullanım izniyle TUKOVAC. Ben kendim de üçüncü doz olarak TURKOVAC oldum. İnşallah bunu en kısa zamanda dost ve kardeş ülkeler başta olmak üzere elimizdeki imkanlar dahilinde bütün halklarla paylaşmayı arzu ediyoruz" diye konuştu.