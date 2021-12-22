Manisa'da merkezli 4 ilde terör operasyonları: 9 gözaltı

15 ve 17 Aralık tarihlerinde düzenlenen iki ayrı operasyonda terör örgütü içerisinde faaliyetler yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu A.W.J.L., M.H.A., M.A.M.M., F.A.B.B., S.M.A.A., A.A., A.M.Z., A.T. gözaltına alındı. Yine aynı ülke vatandaşı olan diğer şüpheli D.D.'nin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.