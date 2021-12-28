30 Aralık Perşembe günü okullar, işyerleri açık mı? Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor? 30 Aralık tatil mi, yarım gün mü tatil?

2022 yılbaşına az bir süre kaldı. Milyonlarca kişi yeni yıl için kutlama hazırlıklarını sürdürüyor. Bilindiği üzere 1 Ocak resmi tatillerimiz arasında yer alıyor. Ancak bu yıl 1 Ocak hafta sonuna denk geldiği için çalışanlar zaten izinli olacak. Bir çok kişi 30 ve 31 Aralık'ta da tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki 30 Aralık tatil mi, yarım gün mü tatil? 30 Aralık Perşembe günü okullar, işyerleri açık mı? Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor? İşte yanıtları...