30 Aralık Perşembe günü okullar, işyerleri açık mı? Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor? 30 Aralık tatil mi, yarım gün mü tatil?

2022 yılbaşına az bir süre kaldı. Milyonlarca kişi yeni yıl için kutlama hazırlıklarını sürdürüyor. Bilindiği üzere 1 Ocak resmi tatillerimiz arasında yer alıyor. Ancak bu yıl 1 Ocak hafta sonuna denk geldiği için çalışanlar zaten izinli olacak. Bir çok kişi 30 ve 31 Aralık'ta da tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki 30 Aralık tatil mi, yarım gün mü tatil? 30 Aralık Perşembe günü okullar, işyerleri açık mı? Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor? İşte yanıtları...
30 ARALIK TATİL Mİ YARIM GÜN MÜ TATİL?
31 Aralık 2021 tarihinde gece 00:00'da yeni yıla girilecek. 1 Ocak'ta resmi tatil ancak 31 Aralık resmi tatil değildir. Dolayısıyla 31 Aralık günü okullar ve işyerleri açık olacaktır.
Yine 30 Aralık Perşembe günü için de aynı şey geçerli. Ocak ayında sadece 1 gün resmi tatil vardır.
YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Yılbaşı tatili sadece 1 gündür. 2022 yılında 1 Ocak Cumartesi gününe denk geliyor. Pazartesi günü normal hayat akışı devam edecektir.
2022 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ!
Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi (1 gün tatil)
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi (1 gün tatil)
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar (1 gün tatil)
Ramazan Bayramı: 2 Mayıs Pazartesi - 4 Mayıs Çarşamba (3 gün tatil)
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe (1 gün tatil)
Kurban Bayramı: 9 Temmuz Cumartesi - 12 Temmuz Salı (4,5 gün tatil)
Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Cuma (1 gün tatil)
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı (1 gün tatil)
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi (1 gün tatil)