AUZEF bitirme sınavı sonuçları nereden, nasıl sorgulanıyor? İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı?

Gündemde yoğun bir şekilde İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı araştırılıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz yarıyıl sonu bitirme sınavları 18-19 Aralık tarihlerinde gerçekleşti ve sonrasında gözler sonuçlara çevrildi. Daha önce kurum tarafından bitirme/telafi sınavının sonuç değerlendirmesine etkisinin %60 olduğu duyurulmuştu ve heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki konuyla ilgili açıklama, tarih bilgisi geldi mi? AUZEF bitirme sınavı sonuçları nereden, nasıl sorgulanıyor? İşte ayrıntılar…
AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi, sonuçlar erişime açıldığına haberimizde yer alacaktır.
AUZEF BİTİRME SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar AUZEF bitirme sınav sonuçlarına auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak ulaşabilecek.
AUZEF TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
AUZEF takvimine göre, bitirme sınavları ardından telafi sınavları gerçekleşecek. Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) için 22 - 23 Ocak 2022 tarihleri belirlendi.