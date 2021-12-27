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    • 28.12.2021 09:29
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    AUZEF bitirme sınavı sonuçları nereden, nasıl sorgulanıyor? İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı?

    İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF bitirme sınavı sonuçları nereden, nasıl sorgulanıyor? Araştırmaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. 18-19 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bitirme sınavlarının sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Aralık ayının sonu yaklaşırken sınavdan başarılı olup olmadığını merak eden ve sonucu öğrenmek isteyen öğrenciler herhangi bir açıklama yapılıp yapılmadığını yakından takip etmeye başladı. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı?

    Gündemde yoğun bir şekilde İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı araştırılıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz yarıyıl sonu bitirme sınavları 18-19 Aralık tarihlerinde gerçekleşti ve sonrasında gözler sonuçlara çevrildi. Daha önce kurum tarafından bitirme/telafi sınavının sonuç değerlendirmesine etkisinin %60 olduğu duyurulmuştu ve heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki konuyla ilgili açıklama, tarih bilgisi geldi mi? AUZEF bitirme sınavı sonuçları nereden, nasıl sorgulanıyor? İşte ayrıntılar…

    AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

    Konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi, sonuçlar erişime açıldığına haberimizde yer alacaktır.

    AUZEF BİTİRME SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    Adaylar AUZEF bitirme sınav sonuçlarına auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak ulaşabilecek.

    AUZEF TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    AUZEF takvimine göre, bitirme sınavları ardından telafi sınavları gerçekleşecek. Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) için 22 - 23 Ocak 2022 tarihleri belirlendi.

        AUZEF NEDİR?

        Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), İstanbul Üniversitesi bünyesinde açıköğretim ve uzaktan öğretim programlarının faaliyetlerini yürüten fakültedir. 2009 yılından itibaren uzaktan öğretim, 2011 yılından itibaren de açıköğretim kapsamında programlara öğrenci kabul eden AUZEF, bu yönüyle Türkiye'deki tek açık ve uzaktan öğretim hizmeti veren fakültedir.

        AUZEF bünyesinde 24 Lisans, 22 Ön Lisans ve 7 Lisans Tamamlama programı bulunmaktadır. Bu programların 33'i Açıköğretim, 18'i AUZEF'e bağlı Uzaktan Öğretim, 2'si de Diğer Fakültelere Bağlı Uzaktan Öğretim programıdır.

        AUZEF tüm öğrencilerine dünyanın her yerinde, internet üzerinden İstanbul Üniversitesi standartları ile öğretim görme ve mezun olma fırsatı sunmaktadır.
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        Haberler Güncel AUZEF bitirme sınavı sonuçları nereden, nasıl sorgulanıyor? İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı?
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