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    • 27.12.2021 20:27
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 27 Aralık 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu

    Sağlık Bakanlığı, 27 Aralık 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 362 bin 535 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 99 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Aralık 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı.



    Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 535 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 99 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi.

    Günlük verileri değerlendiren Bakan Koca, "Omicron varyantı diğer varyantlardan daha hızlı yayılmaktadır. Ülkemizde vaka sayılarında artış öngörülmektedir. Hastaneye yatışlarda ise etkisi yayılma hızı kadar yüksek olmadığı görülmektedir. Dikkatli olmalı, hatırlatma dozu aşınızı yaptırmalısınız" ifadelerini kullandı.

    26 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

        25 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

        24 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

        23 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

            22 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

            21 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

            20 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

            19 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                18 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                17 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                16 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                15 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

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                    13 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

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                        Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 27 Aralık 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu
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