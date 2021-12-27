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    • 27.12.2021 17:32
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    • 27.12.2021 17:32
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    Tuzla'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 25 Aralık'ta Aydıntepe Mahallesi'ndeki bir adreste sahte içki imalatı ve satışının yapıldığının tespit edilmesi üzerine aynı gün çalışma başlatıldı. Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli A.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

    Sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

    Tuzla'da sahte içki üretimine yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 25 Aralık'ta Aydıntepe Mahallesi'ndeki bir adreste sahte içki imalatı ve satışının yapıldığının tespit edilmesi üzerine aynı gün çalışma başlatıldı.

    Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli A.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

    Yapılan aramalarda bir, 0,5 litrelik ve beş litrelik su şişeleriyle 2 adet 5 litrelik bidon içerisinde kaçak alkol, bir şeffaf renkli bardak içerisinde huni, 2 cam şişe içerisinde anason yağı, bir kurusıkı tabanca, bir şarjör ve 12 adet kurusıkı fişeği ile kaçak alkol ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 40 lira ve bin 140 dolar ele geçirildi.

    Şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

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