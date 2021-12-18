Hazımsız Nevşin Mengü, Amerikan beslemesi FOX TV'de asgari ücret zammını alaya aldı: "Çok güzel yapıldı, oley"

Yaklaşık 2 hafta süren asgari ücret zammı pazarlıklarında önceki gün anlaşma sağlandı. Hem işçi kesimi hem işveren kesimi uzlaşı sağlayarak yeni asgari ücret zammında mutabık kaldı.

ASGARİ ÜCRETE TARİHİ ZAM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılında uygulanacak asgari ücret miktarının 1428 TL zamla 4 bin 253 TL'ye çıkarılacağını açıkladı.

Nevşin Mengü, asgari ücret zammı ile dalga geçti: ''Eee, sonra''

FOX TV'de yayınlanan Orta Sayfa programında asgari ücrete beklentilerin üzerinde yapılan zam tartışıldı.

NEVŞİN MENGÜ: "ÇOK GÜZEL YAPILDI, OLEY Mİ DİYEYİM"

Programın konuklarından Deniz Zeyrek, asgari ücrete yapılan zammın rekor olmadığına değinirken Nevşin Mengü söz alarak, "Çok güzel yapıldı, oley. Erdoğan ezdirmedi çalışanları mı diyeyim" dedi.





Murat Yetkin de "Biliyoruz ki asgari ücret verilirken eridi" diyerek söz konusu zammı eleştirdi.

"NE İŞVERENE NE DE İŞÇİYE YARADI"

Ardından Nevşin Mengü şunları söyledi:

"Yeni Hazine Bakanı'nın söylemleri birbiriyle çelişiyor. Bu zam, 'Cumhurbaşkanı çalışanını ezdirmedi' denilsin diye yapıldı. Ama bu ne işverene ne de işçiye yaradı, kimseye yaramadı. Tamam, gelir vergisi ve stopaj almadı. Eee? Sonra?"