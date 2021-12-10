İlber Ortaylı'dan Çerkesler üzerinden algı yapan DW'ye kendi kanalında ayar! Nevşin Mengü ne diyeceğini bilemedi!

"SUÇU YAYARAK ÖRTEMEZSİNİZ"

Ortaylı ise, "O onların sorunu. Burada öyle bir şey olmaz. Ben hiçbir kavmin hem Yahudileri hem Çingeneleri hem Slavların bir bölümünü fırınlara yollayacak kadar zıvanadan çıktığını zannetmiyorum. Bu büyük bir olaydır. bunu tabi bir şekilde unutmak değil üstününe gitmek lazım. Öğrenmeleri lazım ve böyle basit mukayeselerle suçu yaymalarla suçu örtemezsiniz.

"YAPMA TARİHLE SUÇ ORTADAN KALKMAZ"

Lütfen kendi probleminizi önce çözün. Çünkü bu suçu yayarak hafifletmek demektir. Bununla toplumsal vicdan rahatlamaz. Yapma tarihle eritemezsiniz. " dedi.