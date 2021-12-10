İlber Ortaylı'dan Çerkesler üzerinden algı yapan DW'ye kendi kanalında ayar! Nevşin Mengü ne diyeceğini bilemedi!

Alman yayın organı Deutsche Welle, Türkiye'de yaşayan Çerkesler'in asimile edildiklerine yönelik bir haber yayınlamıştı.
Söz konusu haberde Çerkesler hakkında tarihi bilgiler verdikten sonra Türkiye sınırları içinde asimilasyon politikalarına maruz kaldıkları iddia edildi.
Çerkeslerin, dünyada 40'tan çok ülkede yaşadığı belirtilen haberde, "Dünyada en fazla Çerkes nüfusu Türkiye'dedir ve maalesef en büyük asimilasyon da Türkiye'dedir." ifadelerine yer verildi.
Bu algı amaçlı haber, büyük tepkiye neden oldu.
Kanalın Türkiye yayınlarının ekran yüzü olan Nevşin Mengü, konuyu Nevşin Mengü Soruyor programında tarihçi yazar İlber Ortaylı ile masaya yatırdı.
İlber Hoca, yapılan algıya tepki göstererek ikinci dünya savaşı sırasında Almanya'da Naziler tarafından yapılan katliamları hatırlattı. İlber Hoca ile kanalın haberini savunan Nevşin Mengü arasında tartışma yaşandı.
"SİZİN ALMANYA'DAKİ ORGAN..."
Ortaylı, "Sizin Almanya'daki organda ara sıra yapıyorlar böyle şeyleri. Ama 30'ların Almanya'sını hatırlatmak istemiyorum. Çok kötü şeyler oldu efendim sırf Yahudileri değil zavallı çingeneleri bile toplayıp.. " sözlerini kesen Mengü, "Ama mesele her zaman 30'lar Almanya'sının hatırlanıp bunun bir daha tekrarlanmamasını sağlamak aslında." cevabını verdi.