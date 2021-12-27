SON DAKİKA! Bakan Kasapoğlu duyurdu! Gençlik ve Spor Bakanlığına 1575 yeni personel alınacak





"BAŞVURULAR, 24 OCAK - 28 OCAK TARİHLERİ ARASINDA E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK"

Bakan Kasapoğlu, personel alımına ilişkin esasları ve başvuru sürecini ise şöyle anlattı: "Spor Uzmanı pozisyonları için; yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde ilgili grup için belirlenmiş bölümlerden mezun olmak... Gençlik Çalışanı pozisyonları için yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde ilgili grup için belirlenmiş bölümlerden mezun olmak. Ek olarak 5. Grup için Bakanlığımızca verilen gençlik liderliği sertifikasına sahip olmak... Psikolog pozisyonları için; yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren psikoloji bölümlerinden mezun olmak... Yurt yönetim personeli pozisyonları için yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde ilgili grup için belirlenmiş bölümlerden mezun olmak... Bu şartlara haiz adaylar başvurularını 24 Ocak - 28 Ocak tarihleri arasında e-devlet üzerinden Kariyer Kapısı adresi üzerinden yapabilecekler. Altını çizmek isterim ki Kariyer Kapısı üzerinden yapılmayan hiçbir başvuru dikkate alınmayacak."



"GENÇLERİN BAKANLIĞINDA HER ŞEY GENÇLER İÇİN"

Bakan Kasapoğlu, bakanlık olarak her zaman vatandaşa dokunan, gençlerin hayatına doğrudan etki eden faaliyetler yürüttüklerine işaret ederek, "Bu noktada vizyonumuz Genç Dostu Personel'dir. Gençlerle birlikte, onlar için çalışan. Burası gençlerin bakanlığı. Burada her şey gençler için" dedi.



Bakan Kasapoğlu, spor yatırımlarıarttıkça, buna paralel olarak farklı alanlarda nitelikli personel ihtiyacı doğduğunu ifade ederek, bu ihtiyaçları en rasyonel şekilde karşılamak için Personel Genel Müdürlüğü'nün çalışmalarını titizlikle yürütmeye devam ettiğini söyledi.



Bakan Kasapoğlu, bakanlığı ile ilgili gelişmeleri gençlerle paylaştığı gibi, yeni personel alımları oldukça da bu haberleri paylaşmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.