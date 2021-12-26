İstanbul Kalamış'taki çatışmanın perde arkası aralanıyor

İstanbul Kadıköy'de Susurluk davası hükümlüsü polis Ziya Bandırmalıoğlu ile polis Şahin Aslan'ın öldüğü olayın perde arkası, aralanmaya başladı. Çatışmada yara almadan kurtulan Mert B'nin ifadesi şaşırttı.

"Ziya Bandırmalıoğlu eniştem olur. Olay akşamı önce eniştem ve Aslan ile başka bir mekanda oturduk. Sonra davet üzerine diğer grubun bulunduğu yere gittik. O gruptakileri de (Ç. kardeşler) tanıyordum. Birden silahlar çekildi, kaçtım..." ifadesini kullandı.

Diğer şüpheli Volkan A. "İsmail A., bir inşaat firmasının taşeronluğunu yapıyor. Bu ismin Fuat Ç. ve kardeşleriyle ile borç, alacak verecek ilişkisi var" dedi. Alper K. da İsmail A. ile irtibat kurabildiği için Fuat Ç'nin kendisini tehdit ederek çağırdığını söyledi. Seda NUR GÜNAYDIN.