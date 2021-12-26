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    • 27.12.2021 08:38
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    • 27.12.2021 08:38
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    1 Ocak'ta AVM'ler açık mı? Alışveriş merkezleri yılbaşı, 1 Ocak’ta saat kaçta açılıyor? Yılbaşında AVM'ler kaçta kapanıyor?

    Yılbaşında AVM'ler kaçta kapanıyor? 1 Ocak'ta AVM'ler açık mı? Alışveriş merkezleri yılbaşı, 1 Ocak'ta saat kaçta açılıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tüm illerden vatandaşlar yılbaşı gününde ve sonrasında alışveriş merkezlerine gitmek için hangi saat aralığına dikkat etmeleri gerektiğini merak ediyor. AVM'lerin 31 Aralık ve 1 Ocak günlerinde saat kaçta açılıp kaçta kapandığı araştırma konusu oldu. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    1 Ocak’ta AVM’ler açık mı?

    Vatandaşlar gündemde yoğun bir şekilde Yılbaşında AVM'ler kaçta kapanıyor? Sorusunun yanıtını araştırıyor. 2022 yılına sayılı günler kala heyecan dorukta ve her yer ışıl ışıl süslenmelerle dolu yılbaşını bekliyor. Yılbaşı günü ve sonraki gün alışveriş yapmak ya da gezmek için AVM'lere gidecek olan vatandaşlar 1 Ocak'ta AVM'ler açık mı? Alışveriş merkezleri yılbaşı, 1 Ocak'ta saat kaçta kapanacak? Sorgulamalarını yapar oldu. 31 Aralık yılbaşı günü ve sonraki gün 1 Ocak'ta alışveriş merkezlerinin çalışma saatleri nedir? İşte ayrıntılar…

    31 ARALIK YILBAŞI RESMİ TATİL Mİ?

    31 Aralık resmi tatillerimiz arasında bulunmamaktadır. Dolayısıyla 31 Aralık Cuma günü yarım gün ya da tam gün tatil değildir. Yılbaşının ertesi gün yani 1 Ocak resmi tatildir.

    31 ARALIK YILBAŞI VE 1 OCAK'TA AVM'LER SAAT KAÇTA AÇILIP KAPANACAK?

    AVM'ler genellikle 10:00-22:00 çalışma saatlerinde hizmet vermektedir. Özel günler olan resmi tatillerde bu saatlerde farklılık yaşanabilir, 1 Ocak'ta AVM'lerin daha geç açılması söz konusu olabilir, yılbaşında ise daha geç kapanabilir. Gitmeden önce AVM'yi daha önce arayarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

        YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

        Yılbaşı tatili diye de bilinen resmi tatil 1 Ocak'ta yapılıyor. Okullar ve resmi kurumlar ile pek çok özel kurum her yıl 1 Ocak tarihinde çalışmalarına bir günlük ara veriyor. Ancak bu yıl 1 Ocak tarihi cumartesi gününe denk geliyor bu nedenle de ekstra bir yılbaşı tatili bulunmuyor.

        2022 RESMİ TATİL GÜNLERİ

        1 Ocak 2022 - Yılbaşı
        23 Nisan 2022 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
        1 Mayıs 2022 - Emek ve Dayanışma Günü ve Ramazan Bayramı Arifesi
        2-3-4 Mayıs 2022 - Ramazan Bayramı

        19 Mayıs 2022 - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
        9-10-11-12 Temmuz 2022 - Kurban Bayramı
        30 Ağustos 2022 - Zafer Bayramı
        29 Ekim 2022 - Cumhuriyet Bayramı
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        Haberler Güncel 1 Ocak'ta AVM'ler açık mı? Alışveriş merkezleri yılbaşı, 1 Ocak’ta saat kaçta açılıyor? Yılbaşında AVM'ler kaçta kapanıyor?
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