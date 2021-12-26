1 Ocak'ta AVM'ler açık mı? Alışveriş merkezleri yılbaşı, 1 Ocak’ta saat kaçta açılıyor? Yılbaşında AVM'ler kaçta kapanıyor?

Vatandaşlar gündemde yoğun bir şekilde Yılbaşında AVM'ler kaçta kapanıyor? Sorusunun yanıtını araştırıyor. 2022 yılına sayılı günler kala heyecan dorukta ve her yer ışıl ışıl süslenmelerle dolu yılbaşını bekliyor. Yılbaşı günü ve sonraki gün alışveriş yapmak ya da gezmek için AVM'lere gidecek olan vatandaşlar 1 Ocak'ta AVM'ler açık mı? Alışveriş merkezleri yılbaşı, 1 Ocak'ta saat kaçta kapanacak? Sorgulamalarını yapar oldu. 31 Aralık yılbaşı günü ve sonraki gün 1 Ocak'ta alışveriş merkezlerinin çalışma saatleri nedir? İşte ayrıntılar…
31 ARALIK YILBAŞI RESMİ TATİL Mİ?
31 Aralık resmi tatillerimiz arasında bulunmamaktadır. Dolayısıyla 31 Aralık Cuma günü yarım gün ya da tam gün tatil değildir. Yılbaşının ertesi gün yani 1 Ocak resmi tatildir.
31 ARALIK YILBAŞI VE 1 OCAK'TA AVM'LER SAAT KAÇTA AÇILIP KAPANACAK?
AVM'ler genellikle 10:00-22:00 çalışma saatlerinde hizmet vermektedir. Özel günler olan resmi tatillerde bu saatlerde farklılık yaşanabilir, 1 Ocak'ta AVM'lerin daha geç açılması söz konusu olabilir, yılbaşında ise daha geç kapanabilir. Gitmeden önce AVM'yi daha önce arayarak bilgi sahibi olabilirsiniz.