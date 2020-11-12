İstanbul'da CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin yaptırmış olduğu çocuk parkının dekoratifi tartışmalara neden oldu. CHP'li belediye, ilçede İstasyon Mahallesi'nde bulunan Atatürk Parkı'nda, bakım-onarım ve yenilme çalışması yaptı. Çocuklar için yapılan park hizmete açılırken, kullanılan renkler ve spor malzemelerinin bulunduğu alandaki görseller ise dikkat çekti.