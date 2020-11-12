Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.11.2020 11:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.11.2020 11:58
    ABONE OL

    Sökerek kurtulamazsınız! 'li Belediyesi'nin " paçarvalı park"ı skandalına ekipleri dahil oldu

    tarafından yönetilen Belediyesi'nin bulunduğu bölgeye ait bir parkta paçarvalı görseller Türkiye'nin gündemine oturdu. Görüntüler yayılmasının ardından büyük tepki toplarken, parktaki paçavralar söküldü. Olayla ilgili olarak faillerin bulunması için Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler sürece katıldı.

    İstanbul'da CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin yaptırmış olduğu çocuk parkının dekoratifi tartışmalara neden oldu. CHP'li belediye, ilçede İstasyon Mahallesi'nde bulunan Atatürk Parkı'nda, bakım-onarım ve yenilme çalışması yaptı. Çocuklar için yapılan park hizmete açılırken, kullanılan renkler ve spor malzemelerinin bulunduğu alandaki görseller ise dikkat çekti.

    PKK PAÇAVRASI
    Son yerel seçimlerde HDP ile ittifak sağlayarak CHP'nin kazandığı ilçede belediye, çocukların oyun oynadığı parka terör örgütü PKK'nın sözde bayrağını simgeleyen işaretler ve imgeler yere işlendi.

    KAYMAKAMLIK SORUŞTURMA AÇTI
    Terör örgütü PKK'nin paçavrasına benzetilen çalışma, sosyal medyada büyük tepki topladıktan sonra Küçükçekmece Kaymakamlığı tarafından soruşturma açıldı ve parktaki simgeler kazıtılarak kaldırıldı.

    TERÖRLE MÜCADELE OLAYA EL KOYDU
    Türkiye'nin gözü ise bu skandal olaya çevrildi. Yaşanan bu olaya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Parkın PKK'nın paçavrasına benzemesi için onayı kimin verdiğini öğrenmek isteyen başta Küçükçekmece sakinleri, bu olayın aydınlatılmasını bekliyor.

    CNN Türk'ün haberine göre İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın projeye onay verenlerin ve terör bağlantılarını öğrenmek için talimat verdiğini ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasının sürdüğünü belirtti.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Sökerek kurtulamazsınız! CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin "PKK paçarvalı park"ı skandalına terörle mücadele ekipleri dahil oldu