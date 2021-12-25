CHP'li İBB'den ulaşıma dev zam! İETT, taksi ve dolmuşa yüzde 36, servise yüzde 27

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Aralık ayı 2. toplantısı, ulaşımdan sorumlu İBB Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir Başkanlığı'nda toplandı.
SABAH'ta yer alan habere göre, Ulaştırma Bakanlığı 1'inci Bölge Temsilcisi Serdar Yücel'in, UKOME'de verdiği servis ile elektronik bilet ücretlerinin ayrı ayrı görüşülmesi teklifi Demir tarafından tek gündem olduğu gerekçesiyle oylamaya sunulmadı.
İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Barış Yıldırım taksi, minibüs ve toplu ulaşım için yüzde 36, servis ücretleri için ise yüzde 27'lik zam talebinde bulundu.