CHP'li İBB'den ulaşıma dev zam! İETT, taksi ve dolmuşa yüzde 36, servise yüzde 27

Yücel ise "Hesaplamaları vatandaşın lehine olacak şekilde yapıyoruz. Burada herkes kendi lehine yönelik zam bekliyor. Elektronik bilete temmuz ayında yüzde 15 zam verildi. Şu anda hükümet asgari ücrete yüzde 50 zam yaptığı için bunun bir kısmını vatandaştan almaya hakkınız yoktur. Bu kadar yüksek bir zammı vatandaş açısından da doğru bulmuyoruz" dedi.