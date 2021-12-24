Bazı bakanlıklar ile kurumlara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Muhammet Ecel görevinden alındı, yerine Eyyüp Karahan atandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine Meral Ertan Bulut getirildi.
Bitlis Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Doğan Yorulmaz, Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Salih Livaoğlu, Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Bekir Çelen atandı.