Türkiye'nin SİHA'ları destan yazdı! Avrupa gibi ABD de rahatsız oldu

Türkiye, birçok ülkeye SİHA sattı. Dağlık Karabağ'da, Suriye'de, Libya'da insansız hava araçlarımız destan yazdı. Bu araçları kullanan ülkeler, zafere ulaştı. Son olarak Etiopya da Bayraktar TB2 SİHA'larından aldı. İsyancıları bastırdı. Ülkede kaos yaratanlar, arkalarına bakmadan kaçtı. Bu zaferi, Reuters haber yaptı. "ABD, Türkiye'nin Etiyopya'ya silahlı insansız hava aracı satışından rahatsız" başlığını attı. Üst düzey bir Batılı yetkilinin "Bu satışın, ABD'nin Etiopya'ya karşı uyguladığı silah kısıtlamalarına aykırı olabileceğini aktardığını" yazdı!