Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan 'Afrika Seyahatlerim' kitabı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ilk hatıra kitabı 'Afrika Seyahatlerim' ve geçen hafta İstanbul'da düzenlenen 3. Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi ile ilgili konuştu.

AFRİKA yüzyıllar boyu sömürgeciliğe maruz kalmanın etkilerini tam olarak atlatamadı. Ancak yeni iyileşme sürecine girdi ve kıtanın, 21. Yüzyıl'ın parlayan yıldızı olacağına inanıyorum.

TÜRKİYE'NİN 2005'te tüm kurumları ile başlattığı, özellikle Afrika'ya dönük yürüttüğü insan odaklı dış politika açılımından aynı zamanda bu ülkenin bir evladı olarak gurur duyuyorum...

AFRİKA insanı, Türkiye'nin geçmişinde sömürgeciliğin olmadığını biliyor. Bu anlamda insanların karşısına ak bir alınla çıkabiliyoruz.

TÜRKİYE Afrika'ya, elinden tutmak ve el sıkışmak için gidiyor. Dostluk karakterimizin ta kendisidir.

İNANIYORUM Kİ bu gerçek karşı taraftan çok net okunuyor. Yani onlar bize baktıklarında imar ve ihya edenleri görüyorlar...

AFRİKA, kıtlıklarla, doğal afetlerle ve bunlarla mücadele edebilecek altyapı eksiklikleriyle büyük bedeller ödüyor.

İKLİM mültecisi konumuna düşen insanlar, bu emisyonun ana kaynağı olan Batılı ülkelerce kabul edilmiyorlar...

Arkadaşımız Nur Özkan Erbay'a konuşan Emine Erdoğan, 'Afrika Seyahatlerim' kitabının gelirini, Ankara Hamamönü'de kurulan Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi'ne bağışladığını söyledi.