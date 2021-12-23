Hayran olmayan ülke kalmadı! Avrupa'dan Asya'ya herkes Türk SİHA'larını ve savunmadaki başarımızı konuşuyor
Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarılarını konuşmayan ülke kalmadı. Avrupa'dan Asya'ya birçok ülke Türk SİHA'larını ve savunmadaki başarısını ele alıyor. Bunun son örneği de Japonya. Japonya'da dünyanın en büyük ekonomi gazeteleri arasında yer alan Nikkei Asia, Türkiye hakkında "Kesin olan tek bir şey var: oyun kurucu olmak istiyorlar" ifadelerini kullanırken SİHA'lar için ise askeri çatışmaların sonucunu şekillendirmede "çok etkili" olduğu aktardı.
Japonya'nın beş ulusal gazetesinden biri olan ve üç milyonluk tirajıyla dünyanın en büyük ekonomi gazeteleri arasında yer alan Nikkei Asia'da (Nihon Keizai Shinbun), kapsamlı bir Türkiye analizi yayımlandı. Makalede şu ifadeler kullanıldı:
"ERDOĞAN KALIPLARI KIRDI"
"2014'te Türkiye'nin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı olarak iktidara geldiğinden bu yana Erdoğan, Türk siyasetinde onlarca yıllık Batı yanlısı politikanın kalıbını kırdı. Uzun zamandır NATO'nun uysal bir üyesi, Avrupa'nın çevresinde sessiz, laik bir ülke olarak görülen ve sabırla Avrupa Birliği'ne katılmayı bekleyen Türkiye, artık kendini bölgesel bir hegemon olarak görüyor.
"MOSKOVA'YLA ÇATIŞMAYA GİRDİ"
Erdoğan, zaman zaman Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın davrandı, ancak aynı zamanda Suriye'ye asker göndererek, Libya'ya askeri danışmanlar göndererek ve komşu Ermenistan ile bir çatışmada Azerbaycan'a dolaylı ama açık bir şekilde yardım ederek Moskova ile çatışmaya girdi. Türkiye bu noktada Karadeniz'in tek giriş ve çıkış noktası olan Rusya'nın Akdeniz'e açılan tek doğrudan deniz geçidinin anahtarlarını elinde tutuyor."
BAYRAKTAR KARDEŞLERE ÖVGÜ
Nikkei Asia'nın analizinde, Türk İHA/SİHA'larına da geniş yer ayırıldı. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Bayraktar TB2 SİHA'nın, Türkiye'nin yeni keşfedilen sert gücünün bir simgesi olduğu ve Haluk ve Selçuk Bayraktar'ın Türkiye'deki imajının, ABD'deki Elon Musk'ın imajıyla karşılaştırılabileceği dile getirildi. İHA'ların özelliklerine yönelik şu ifadeler kullanıldı: