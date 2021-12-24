Türkiye'den ertelenen seçimler sonrası Libya'ya sağduyu çağrısı: Yönetim boşluğuna yol açılmamalıdır

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Libya'daki seçimlerin geçiş sürecinde önemli bir dönüm noktası olarak görüldüğü ve desteklendiği belirtildi.
Libya'nın birlik ve bütünlüğünün sağlanması bakımından seçimlerin adil, muteber ve bağımsız yapılması, seçim sonuçlarının Libya'daki tüm kesimler tarafından tanınması ve seçilecek yönetimin ülkenin tamamında yetkilerini kullanabilmesinin önem arz ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Libya'da ateşkesin ve sükunetin tesisinde, siyasi sürecin ilerletilmesinde kilit rol oynayan Türkiye, seçimlerin Libya Siyasi Anlaşması uyarınca ilgili tüm kurumların mutabakatıyla mümkün olan en geniş uzlaşıyla belirlenmiş, sağlıklı bir yasal zemin temelinde gerçekleştirilmesini başından beri savunagelmektedir."